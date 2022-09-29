Кремль назвал дату заключения договоров о вхождении новых регионов в состав России

Путин подпишет договоры о включении новых территорий в Россию 30 сентября

Церемония подписания договоров о вхождении в состав России бывших территорий Украины пройдет в Георгиевском зале Кремля

Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Завтра в 15:00 в Кремле подпишут договоры о вхождении новых территорий в состав России, сообщил журналистам Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Завтра в Георгиевском зале в 15:00 состоится подписание договоров о вступлении в состав российской федерации новых территорий. Состоится объемное выступление Путина», — рассказал он.

По его словам, на церемонии в Георгиевском зале пройдет встреча президента с главами новых территорий.

Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли на занятых российскими войсками территориях Украины с 23 по 27 сентября. В ЛНР — 98,42% пришедших на участки проголосовали за вхождение в состав России, в

ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожье — 93,11%.

Материал дополняется.