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Путин подпишет договоры о включении новых территорий в Россию 30 сентября

Кремль назвал дату заключения договоров о вхождении новых регионов в состав России
Церемония подписания договоров о вхождении в состав России бывших территорий Украины пройдет в Георгиевском зале Кремля
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Завтра в 15:00 в Кремле подпишут договоры о вхождении новых территорий в состав России, сообщил журналистам Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Завтра в Георгиевском зале в 15:00 состоится подписание договоров о вступлении в состав российской федерации новых территорий. Состоится объемное выступление Путина», — рассказал он.

По его словам, на церемонии в Георгиевском зале пройдет встреча президента с главами новых территорий.

Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли на занятых российскими войсками территориях Украины с 23 по 27 сентября. В ЛНР — 98,42% пришедших на участки проголосовали за вхождение в состав России, в
ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожье — 93,11%.

Как закончились референдумы о присоединении к России четырех регионов
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Фото:AP

Материал дополняется.

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