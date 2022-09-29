Путин подпишет договоры о включении новых территорий в Россию 30 сентября
Завтра в 15:00 в Кремле подпишут договоры о вхождении новых территорий в состав России, сообщил журналистам Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Завтра в Георгиевском зале в 15:00 состоится подписание договоров о вступлении в состав российской федерации новых территорий. Состоится объемное выступление Путина», — рассказал он.
По его словам, на церемонии в Георгиевском зале пройдет встреча президента с главами новых территорий.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли на занятых российскими войсками территориях Украины с 23 по 27 сентября. В ЛНР — 98,42% пришедших на участки проголосовали за вхождение в состав России, в
ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожье — 93,11%.
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