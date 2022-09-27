Херсонская область не будет объявлять о независимости

Фото: ТАСС

Херсонская область после проведения референдума о выходе из состава Украины и вхождении в состав России не будет отдельно объявлять независимость, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Сальдо.

«Какой-то промежуток времени, он (суверенитет. — РБК) технологически будет, просто объявляться не будет специально. У нас немного другая ситуация, нежели у ЛНР и ДНР, Херсонская область — сразу часть Российской Федерации», — сказал он (цитата по ТАСС).

Сальдо рассказал, что после присоединения будет переходный период, но «недолго», за это время чиновники «выучат законы Российской Федерации». По словам главы ВГА, в регионе создадут правительство, руководить областью будет губернатор, то есть модель управления будет аналогичной тем, что есть в российских областях.

Кроме того, заявил Сальдо, в регионе не объявят мобилизацию, поскольку те, «кто получил паспорта, не являются военнообязанными». Но добровольцы смогут принять участие в спецоперации, добавил он.

Референдумы в Херсонской, а также Запорожской областях, ДНР и ЛНР проходили с 23 по 27 сентября. В регионах уже начали подсчет голосов.

В херсонской ЦИК около 18:00 сообщили о том, что подсчитали около 12% протоколов. По итогам подсчета, которые приводит ТАСС, 87,42% выступили за присоединение, 11,34% — против.

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Отдельно шло голосование среди тех, кто уехал из Херсонской области в Россию. Здесь после подсчета к 17:30 63% протоколов вхождение в состав России поддержали 96,3% голосовавших, передает ТАСС.