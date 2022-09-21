Путин объявил частичную мобилизацию в России

Президент России Владимир Путин заявил о частичной мобилизации в России, соответствующий указ уже подписан. Трансляцию обращения главы государства ведет РБК.

«Призыву на военную службу будут принадлежать только те граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт», — подчеркнул Путин.

Мобилизационные мероприятия начнутся в среду, 21 сентября.

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