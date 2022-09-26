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МИД Казахстана прокомментировал референдумы в ЛНР и ДНР

Здание МИД Казахстана
Здание МИД Казахстана (Фото: Wikimedia Commons)

Казахстан исходит из принципов территориальной целостности и суверенного равенства государств. Об этом заявил официальный представитель МИД страны Айбек Смадияров, комментируя проведение референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях, передает Tengri News.

«Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования», — сказал Смадияров.

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Представитель казахстанского МИДа также добавил, что президент страны Касым-Жомарт Токаев ранее «четко заявлял о важности неуклонного соблюдения принципа международного права», в основе которого лежит Устав ООН. В последнем говорится об ответственности государств, которые входят в организацию, за поддержание мира и соблюдение территориальной целостности, пояснил Смадияров. «Мы вновь подтверждаем готовность оказать посильное содействие налаживанию политического диалога», — сказал он.

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Референдумы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проходят с 23 по 27 сентября. Везде, кроме Херсонской области, их уже признали состоявшимися, поскольку в голосовании приняли участие более половины жителей.

Президент России Владимир Путин говорил, что Москва поддержит итоги референдума. В то же время ряд государств, включая Сербию, Турцию и страны «Большой семерки», исключили их признание. Президент Украины Владимир Зеленский в начале августа называл проведение референдумов условием для прекращения переговоров с Россией. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба добавил, что это не изменит планов Киева. Украина будет считать территории, о которых идет речь, оккупированными и «в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в России», заявил он.

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Казахстан не признал и включение Крыма в состав России по итогам референдума в 2014 году. Экс-президент Нурсултан Назарбаев говорил, что такой шаг привел бы к необходимости «признать [Южную] Осетию, Абхазию, Косово».

Теги
Казахстан ЛНР ДНР Референдум
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