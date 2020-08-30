Помощник Лукашенко оценил долю настроенных против главы государства

Против Лукашенко могут быть настроены около 20−30% граждан Белоруссии, раньше этот показатель был меньше, считает Николай Латышенок. По данным ЦИК страны, за действующего президента на выборах проголосовали 80,1% избирателей

Александр Лукашенко (Фото: Максим Гучек / BelTA / AP)

Против президента Белоруссии Александра Лукашенко радикально настроены 20−30% населения. Об этом заявил помощник главы государства Николай Латышенок, который вышел к протестующим возле дворца Независимости в Минске.

«Это максимальная цифра, которую я в своей голове представляю. У меня точных цифр нет ни с одной, ни с другой стороны. Это мое чувство», — считает Латышенок (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что сам не присутствовал на избирательных участках.

По словам помощника, раньше противников действующего главы государства было меньше, но «теперь людей подогрели».

Согласно окончательным данным ЦИК Белоруссии, за Лукашенко на выборах проголосовали 80,1% избирателей (4 661 075 человек), за его основную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1% (588 622 человека). Вариант «против всех», по подсчетам комиссии, выбрали 4,59% (267 360 человек).