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Протесты в Белоруссии ,  
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Помощник Лукашенко оценил долю настроенных против главы государства

Против Лукашенко могут быть настроены около 20−30% граждан Белоруссии, раньше этот показатель был меньше, считает Николай Латышенок. По данным ЦИК страны, за действующего президента на выборах проголосовали 80,1% избирателей
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Максим Гучек / BelTA / AP)

Против президента Белоруссии Александра Лукашенко радикально настроены 20−30% населения. Об этом заявил помощник главы государства Николай Латышенок, который вышел к протестующим возле дворца Независимости в Минске.

«Это максимальная цифра, которую я в своей голове представляю. У меня точных цифр нет ни с одной, ни с другой стороны. Это мое чувство», — считает Латышенок (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что сам не присутствовал на избирательных участках.

По словам помощника, раньше противников действующего главы государства было меньше, но «теперь людей подогрели».

К протестующим у Дворца независимости в Минске вышел помощник Лукашенко
Политика

Согласно окончательным данным ЦИК Белоруссии, за Лукашенко на выборах проголосовали 80,1% избирателей (4 661 075 человек), за его основную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1% (588 622 человека). Вариант «против всех», по подсчетам комиссии, выбрали 4,59% (267 360 человек).

Все оппоненты Лукашенко обжаловали результаты выборов в ЦИК, первой из них стала Тихановская. В штабе оппозиционного кандидата, ссылаясь на независимо собранные данные по всей стране, сообщили, что она заручилась поддержкой 70–80% избирателей. Центризбирком все жалобы отклонил. После этого Тихановская предложила всем проголосовавшим за нее заполнить Google-форму с требованием к ЦИК пересчитать голоса.

17 августа Лукашенко заявил, что и сам предлагал оппонентам провести пересчет голосов, но получил отказ. «Мне говорят, передают люди: «А уже неактуально считать. Это уже неактуально!» — «А что надо?» — «Новые выборы», — говорил он. Мария Колесникова, соратница Тихановской и член президиума координационного совета оппозиции, в ответ на это сообщила, что не слышала о таком предложении. Оппозиционер также заявила, что пересчитать голоса уже невозможно, так как многие бюллетени уничтожены.

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Лукашенко заявил о своем предложении оппозиции пересчитать голоса
Политика
Александр Лукашенко

После объявления предварительных итогов ЦИК, которые не сильно отличаются от окончательных, в стране начались массовые протесты, на улицы с требованием отставки Лукашенко выходят тысячи людей в Минске и других городах. К протестам присоединились крупные предприятия.

Депутаты Европарламента не признали итоги выборов в Белоруссии, заявив, что они не были ни свободными, ни справедливыми, и назвали Лукашенко персоной нон грата. ЕС пообещал ввести санкции против Минска в связи с насилием по отношению к протестующим и предполагаемыми фальсификациями. Ряд стран, в том числе Финляндия и Украина, посоветовали властям Белоруссии провести новое голосование.

«Марш мира и независимости» в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Их точку зрения не признал российский президент Владимир Путин. «Мы исходим из того, что выборы состоялись», — заявил он. Также Лукашенко поздравили с победой глава КНР Си Цзиньпин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия
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