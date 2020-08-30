К протестующим у Дворца независимости в Минске вышел помощник Лукашенко

Николай Латышенок заявил, что считает прошедшие выборы президента честными, сообщил об отказе властей вести переговоры с оппозицией и объяснил жесткие действия силовиков по отношению к демонстрантам в первые дни протестов

Видео: Корреспондент РБК

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К протестующим на площади Государственного флага возле дворца Независимости в Минске вышел помощник президента Белоруссии Николай Латышенок, сообщает Tut.by.

Обращаясь к демонстрантам, он заявил, что выборы главы республики 9 августа были честными. «Неоднократно было сказано: давайте мирным путем все решать. Мы делаем новую Конституцию», — сказал Латышенок.

В ответ на слова одного из собравшихся о том, что единственным признавшим выборы в Белоруссии стал президент России Владимир Путин, Латышенок возразил: «[Глава КНР] Си Цзиньпин был первым».

На вопрос журналистов о том, пойдет ли власть на переговоры с оппозицией, помощник президента ответил отрицательно, передает корреспондент РБК. «Переговоры будут только с инициативными группами», — заявил он.