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Протесты в Белоруссии ,  
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К протестующим у Дворца независимости в Минске вышел помощник Лукашенко

Николай Латышенок заявил, что считает прошедшие выборы президента честными, сообщил об отказе властей вести переговоры с оппозицией и объяснил жесткие действия силовиков по отношению к демонстрантам в первые дни протестов

Видео: Корреспондент РБК
Видео: Корреспондент РБК
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К протестующим на площади Государственного флага возле дворца Независимости в Минске вышел помощник президента Белоруссии Николай Латышенок, сообщает Tut.by.

Обращаясь к демонстрантам, он заявил, что выборы главы республики 9 августа были честными. «Неоднократно было сказано: давайте мирным путем все решать. Мы делаем новую Конституцию», — сказал Латышенок.

В ответ на слова одного из собравшихся о том, что единственным признавшим выборы в Белоруссии стал президент России Владимир Путин, Латышенок возразил: «[Глава КНР] Си Цзиньпин был первым».

На вопрос журналистов о том, пойдет ли власть на переговоры с оппозицией, помощник президента ответил отрицательно, передает корреспондент РБК. «Переговоры будут только с инициативными группами», — заявил он.

В центр Минска стянули военную технику и водометы, начались задержания
Политика
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Жесткие действия сотрудников ОМОНа по отношению к демонстрантам в первые дни протестных акций Латышенок объяснил тем, что протестующие «строили баррикады и мешали другим жителям».

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Протесты в Минске и других городах Белоруссии проходят с 9 августа. Демонстранты требуют пересмотреть итоги выборов, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко более чем с 80% голосов, отпустить политзаключенных и прекратить насилие со стороны силовиков. Первые дни акций сопровождались беспорядками и столкновениями с органами правопорядка. Силовики применяли против демонстрантов дубинки, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Несколько тысяч человек были задержаны, пострадали десятки жителей и журналистов.

«Марш мира и независимости» в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Пострадавшие были с обеих сторон. Несколько сотен граждан пожаловались в Следственный комитет на травмы от силовиков. В больницы, по данным медиков, поступали пациенты с осколочными ранениями, черепно-мозговыми травмами, переломами и внутренними кровотечениями. В то же время МВД сообщило о возбуждении более 40 уголовных дел из-за насилия против сотрудников правоохранительных органов.

Впоследствии митинги стали носить мирный характер, однако без задержаний не обошлось. На сегодняшнем «Марше мира и независимости» в белорусской столице, по данным милиции, задержали 125 человек.

Авторы: Наталия Анисимова, Александр Атасунцев
Теги: Минск, Александр Лукашенко, протесты
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