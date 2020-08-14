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ЦИК Белоруссии отклонила жалобы Тихановской и других кандидатов

Фото: Миша Фридман / Getty Images
Фото: Миша Фридман / Getty Images

ЦИК Белоруссии отклонила жалобы из-за итогов голосования на выборах президента республики 9 августа, которые подали все зарегистрированные соперники нынешнего лидера Александра Лукашенко. Об этом сообщает Tut.by.

Кроме Лукашено в выборах принимали участие четыре кандидата: сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, экс-депутат нижней палаты парламента страны Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и жена арестованного видеоблогера Сергея Тихановского Светлана.

Жалобы Дмитриева, Канопацкой и Тихановской ЦИК отклонил, а жалоба от Черечня в ЦИК не поступила, уточняет Tut.by, поскольку он не подавал ее лично. Его представителям подать жалобу не разрешили, им сообщили, что направить ее можно по почте, отмечает издание. 

ЦИК Белоруссии огласила окончательные итоги выборов
Политика
Александр Лукашенко

Материал дополняется

Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, выборы президента
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