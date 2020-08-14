ЦИК Белоруссии отклонила жалобы Тихановской и других кандидатов

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ЦИК Белоруссии отклонила жалобы из-за итогов голосования на выборах президента республики 9 августа, которые подали все зарегистрированные соперники нынешнего лидера Александра Лукашенко. Об этом сообщает Tut.by.

Кроме Лукашено в выборах принимали участие четыре кандидата: сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, экс-депутат нижней палаты парламента страны Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и жена арестованного видеоблогера Сергея Тихановского Светлана.



Жалобы Дмитриева, Канопацкой и Тихановской ЦИК отклонил, а жалоба от Черечня в ЦИК не поступила, уточняет Tut.by, поскольку он не подавал ее лично. Его представителям подать жалобу не разрешили, им сообщили, что направить ее можно по почте, отмечает издание.

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