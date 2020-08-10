Политика , 10 авг, 10:27
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Штаб Тихановской не признал объявленные ЦИК результаты выборов
Светлана Тихановская
Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской отказался признавать предварительные итоги выборов, оглашенные ЦИК, сообщает агентство «РИА Новости».
По словам доверенного лица Тихановской, данные с участков по всей Белоруссии показывают, что оппозиционный кандидат выиграла выборы, заручившись поддержкой 70-80% избирателей.
По его словам, о дальнейших действиях оппозиции будет объявлено на специальном брифинге.
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