Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews заявил, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко следовало бы в короткие сроки провести повторные выборы президента республики.

«Давайте представим, что я уверен в себе, я уверен в выборе народа. Я — уверенный человек. Как можно всех успокоить? Я бы точно сказал: через месяц — новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет», — сказал Зеленский.

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