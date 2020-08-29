МИД Финляндии предложил провести в Белоруссии новые выборы президента

Единственной возможностью выхода из кризисной ситуации в Белоруссии является проведение новых президентских выборов. Об этом сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто по итогам встречи в Вильнюсе с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, сообщает газета Helsingin Sanomat.

«Согласно принципам ОБСЕ, было бы хорошо действовать. К ним (принципам. — РБК) относятся открытые свободные выборы, уважение прав человека и свобода средств массовой информации. Сила ОБСЕ, конечно, в том, что Беларусь является членом этой организации», — сказал Хаависто.

В своем Twitter министр сообщил, что провел встречу с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом, а также с самой Тихановской. Хаависто отметил, что белорусская оппозиция стремится к диалогу с властью.

Ранее Тихановская в своем видеообращении призвала власти Европейского союза не признавать прошедшие в республике выборы.

По ее словам, прошедшие в республике выборы были сфальсифицированы, а действующий в стране режим «судорожно цепляется за власть», подвергая народ пыткам.

Тихановская утверждала, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко потерял «всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира». Она также напомнила о создании национального координационного совета с целью способствовать мирной передаче власти.

Выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК Белоруссии, победу на выборах одержал Лукашенко, набрав 80,1% голосов. За хитановскую проголосовали 10,1%. Однако в ее штабе не признали результаты, сообщив, что кандидат от оппозиции набрала 70–80% голосов и потребовали передачи мирным путем.

Впоследствии Тихановская уехала из Белоруссии в Литву.