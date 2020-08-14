Тихановская предложила пересчитать голоса белорусов в Google-форме

Светлана Тихановская (Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС)

Баллотировавшаяся на выборах президента Белоруссии единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская предложила всем проголосовавшим за нее заполнить Google-форму с требованием к ЦИК пересчитать голоса на президентских выборах в Белоруссии. Об этом она заявила в своем видеообращении, опубликованном в YouTube-канале ее мужа Сергея Тихановского «Страна для жизни».

Ссылка на Google-форму размещена под видеообращением. Человек, который заполнил ее, таким образом подписывает петицию с требованием не только пересчитать голоса на выборах президента Белоруссии, но и провести проверку наличия нарушений законодательства при их проведении. Заполненные формы Тихановская планирует направить в ЦИК и Генпрокуратуру Белоруссии.

В Google-форме нужно указать имя, фамилию и отчество, а также адрес, номер телефона и данные участка, на котором избиратель голосовал за Светлану Тихановскую.

Кроме того, в обращении Тихановская призвала власть прекратить насилие на улицах белорусских городов и пойти на диалог. А также попросила мэров городов 15 и 16 августа организовать массовые мирные митинги.