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Тихановская предложила пересчитать голоса белорусов в Google-форме

Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС)

Баллотировавшаяся на выборах президента Белоруссии единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская предложила всем проголосовавшим за нее заполнить Google-форму с требованием к ЦИК пересчитать голоса на президентских выборах в Белоруссии. Об этом она заявила в своем видеообращении, опубликованном в YouTube-канале ее мужа Сергея Тихановского «Страна для жизни».

Ссылка на Google-форму размещена под видеообращением. Человек, который заполнил ее, таким образом подписывает петицию с требованием не только пересчитать голоса на выборах президента Белоруссии, но и провести проверку наличия нарушений законодательства при их проведении. Заполненные формы Тихановская планирует направить в ЦИК и Генпрокуратуру Белоруссии.

В Google-форме нужно указать имя, фамилию и отчество, а также адрес, номер телефона и данные участка, на котором избиратель голосовал за Светлану Тихановскую.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Кроме того, в обращении Тихановская призвала власть прекратить насилие на улицах белорусских городов и пойти на диалог. А также попросила мэров городов 15 и 16 августа организовать массовые мирные митинги.

Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье, 9 августа. Окончательные данные ЦИК огласила только 14 августа. За действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Тихановскую — 10,1%. Еще при подведении предварительных итогов Тихановская не признала результаты выборов. Она, а затем и другие зарегистрированные кандидаты, кроме Лукашенко, подали жалобу в ЦИК. Их все отклонили.

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Протесты, которые начались после выборов, продолжаются в стране шестой день. В общей сумме с 9 по 13 августа было задержано около 7 тыс. человек. Ранее глава МВД Белоруссии Юрий Караев отказался назвать события в стране революцией. Он извинился за задержания людей, которые случайно были задержаны в районах массовых акций.

Теги: Светлана Тихановская, Александр Лукашенко, Белоруссия
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