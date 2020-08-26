Забастовки на крупнейших предприятиях Белоруссии. Главное

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После выборов президента в Белоруссии начались акции протеста. По данным ЦИК республики, на них победил Александр Лукашенко, набравший 80% голосов. Его основная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, набрала чуть более 10%. Против результатов голосования выступили и рабочие белорусских предприятий. Они требуют отставки президента и проведения новых выборов. Если в первую неделю протестов на предприятиях правоохранители не задерживали рабочих с политическими требованиями, то 24 августа на митингах начались задержания.

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