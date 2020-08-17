Лукашенко заявил о своем предложении оппозиции пересчитать голоса

Александр Лукашенко (Фото: Yauhen Yerchak / EPA / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчитать голоса на прошедших выборах, но не получил согласия. По его словам, оппозиция потребовала проведения нового голосования, передает телеканал СТВ.

«Мне уже предложили посчитать голоса с камерой. Я говорю: «Зачем? Давайте посчитаем». Пусть скажут: где, на каких участках. Вечером им предложили пересчитать. Мне говорят, передают люди: «А уже не актуально считать. Это уже не актуально!» — «А что надо?» — «Новые выборы», — приводит он слова Лукашенко.

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