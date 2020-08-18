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Соратница Тихановской ответила на слова Лукашенко о пересчете голосов

Мария Колесникова (справа)
Мария Колесникова (справа) (Фото: Миша Фридман / Getty Images)

Соратница кандидата от оппозиции на президентских выборах в Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова заявила, что не слышала о предложении главы государства Александра Лукашенко о пересчете голосов. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Никто нам ничего не предлагал. И мы точно знаем, что это сделать невозможно уже, потому что очень много голосов, бюллетеней уничтожено», — сказала Колесникова.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Накануне Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчитать голоса на выборах, однако те, по его словам, отказались, потребовав новых выборов.

Позднее президент, предположил, что белорусы будут кричать новому президенту «уходи» «буквально через два-три года». Криками «Уходи!» Лукашенко встретили рабочие МЗКТ, куда он приехал 17 августа.

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Согласно окончательным данным ЦИК Белоруссии, за Лукашенко на выборах, прошедших 9 августа, проголосовали 80,1% избирателей, за его основную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

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Еще при подведении предварительных итогов штаб Тихановской не признал результаты выборов. По подсчетам оппозиции, Тихановская получила от 70 до 80% голосов, итоги выборов там не признают, заявляя о многочисленных фальсификациях.

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Тихановская и другие зарегистрированные кандидаты в президенты, кроме Лукашенко, подали жалобы в ЦИК, однако их отклонили. Позднее единый кандидат от оппозиции призвала всех проголосовавших за нее заполнить Google-форму с требованием к ЦИК пересчитать голоса.

17 августа Тихановская, выдвинувшая свою кандидатуру после отказа в регистрации на выборах ее арестованного мужа Сергея Тихановского, в видеообращении заявила, что готова стать национальным лидером, чтобы «страна успокоилась» и чтобы освободить всех политзаключенных и подготовить условия для проведения новых, честных и прозрачных, выборов.

Теги: Светлана Тихановская, выборы, Александр Лукашенко
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