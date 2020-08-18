Соратница Тихановской ответила на слова Лукашенко о пересчете голосов

Мария Колесникова (справа) (Фото: Миша Фридман / Getty Images)

Соратница кандидата от оппозиции на президентских выборах в Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова заявила, что не слышала о предложении главы государства Александра Лукашенко о пересчете голосов. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Никто нам ничего не предлагал. И мы точно знаем, что это сделать невозможно уже, потому что очень много голосов, бюллетеней уничтожено», — сказала Колесникова.

Накануне Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчитать голоса на выборах, однако те, по его словам, отказались, потребовав новых выборов.

Позднее президент, предположил, что белорусы будут кричать новому президенту «уходи» «буквально через два-три года». Криками «Уходи!» Лукашенко встретили рабочие МЗКТ, куда он приехал 17 августа.