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Выборы в Белоруссии ,  
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В Европарламенте не признали итоги выборов в Белоруссии

Фото: Миша Фридман / Getty Images
Фото: Миша Фридман / Getty Images

Депутаты Европарламента не признали итоги президентских выборов в Белоруссии и назвали главу государства Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе. Об этом говорится в совместном заявлении партий ЕП, его приводит на своем сайте крупнейшая партия в парламенте — Европейская народная партия.

«Президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, и достоверные сообщения указывают на победу Светланы Тихановской. Поэтому мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Белоруссии», — сказано в заявлении.

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Кроме того, европейские партии осудили аресты и «ужасающие акты насилия и пыток, совершенные против мирных демонстрантов», а также отключение интернета и запугивание журналистов.

Выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Согласно официальным результатам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, а за его конкурента, кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую, — 10,1%. Штаб Тихановской с этим не согласился, заявив, что она набрала около 80% голосов.

Теги: Европарламент, Белоруссия, Александр Лукашенко
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