Си Цзиньпин первым поздравил Лукашенко с победой на выборах

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин (Фото: Kenzaburo Fukuhara / Getty Images)

Глава Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин первым поздравил действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко с победой на выборах, сообщает БелТА.

«От имени правительства Китая и китайского народа, а также от себя лично выражаю теплые поздравления и наилучшие пожелания. Уверен, что под Вашим руководством Беларусь обязательно достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства», — заявил лидер КНР.

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