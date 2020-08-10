Выборы в Белоруссии , 10 авг, 10:46
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Си Цзиньпин первым поздравил Лукашенко с победой на выборах
Александр Лукашенко и Си Цзиньпин
Глава Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин первым поздравил действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко с победой на выборах, сообщает БелТА.
«От имени правительства Китая и китайского народа, а также от себя лично выражаю теплые поздравления и наилучшие пожелания. Уверен, что под Вашим руководством Беларусь обязательно достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства», — заявил лидер КНР.
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