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Военная операция на Украине ,  
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Трамп обвинил Зеленского в неготовности к миру

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Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Зеленский покинул Белый дом после перепалки с Трампом и Джей Ди Вэнсом. Республиканец заявил, что президент Украины «сможет вернуться, когда будет готов к миру»
Дональд Трамп и Владимир Зеленский в Овальном кабинете Белого дома&nbsp;в Вашингтоне, США,&nbsp;28 февраля 2025 года
Дональд Трамп и Владимир Зеленский в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, США, 28 февраля 2025 года (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что, по его мнению, украинский лидер Владимир Зеленский не готов к миру.

«Он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в Овальном кабинете. Он сможет вернуться, когда будет готов к миру», — написал он.

Благодаря «очень значимой встрече» в Белом доме ее участники узнали многое, «чего никогда нельзя было понять без разговора под таким огнем и давлением», заявил Трамп. По его словам, Зеленский осознает, что участие США в мирном процессе даст Украине большое преимущество в переговорах. «Мне не нужно преимущество, я хочу МИРА», — подчеркнул американский президент.

Зеленский досрочно покинул Белый дом, передает Reuters.

Трамп обвинил Зеленского в неготовности к миру
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Перед этим между ним, Трампом и Джей Ди Вэнсом произошла словесная перепалка. Разговор на повышенных тонах начался после того, как Зеленский заявил, что сделки о полезных ископаемых с США недостаточно для обеспечения безопасности Украины и ей нужны гарантии. Трамп в ответ заявил, что у украинского лидера «нет сильных карт на руках» и он не может диктовать, «что должна чувствовать Америка». Трамп обвинил Зеленского в неуважении, а Вэнс — в неблагодарности. Украинский президент в ответ напомнил, что много раз благодарил США за оказанную помощь, и отметил, что Вэнс никогда не бывал в его стране.

Зеленский прибыл в Белый дом для подписания сделки о редкоземельных минералах, которую стороны согласовывали несколько недель. Ее первоначальный вариант не устраивал Украину, так как содержал жесткие условия, в частности, США требовали от украинской стороны вложить $500 млрд в совместный инвестиционный фонд восстановления.

Когда Зеленский отказался подписывать первую версию соглашения, Трамп обвинил его в срыве сделки и заявил о намерении ее «воскресить», а также сделал ряд резких высказываний в отношении украинского президента. Например, он назвал Зеленского «диктатором без выборов» (позже Трамп утверждал, что не помнит этих слов) и выразил мнение, что переговоры об урегулировании между Россией и Украиной можно проводить без его участия.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Зеленский Дональд Трамп Джеймс Дэвид Вэнс США Украина
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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