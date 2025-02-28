Трамп обвинил Зеленского в неготовности к миру

Зеленский покинул Белый дом после перепалки с Трампом и Джей Ди Вэнсом. Республиканец заявил, что президент Украины «сможет вернуться, когда будет готов к миру»

Дональд Трамп и Владимир Зеленский в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, США, 28 февраля 2025 года (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что, по его мнению, украинский лидер Владимир Зеленский не готов к миру.

«Он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в Овальном кабинете. Он сможет вернуться, когда будет готов к миру», — написал он.

Благодаря «очень значимой встрече» в Белом доме ее участники узнали многое, «чего никогда нельзя было понять без разговора под таким огнем и давлением», заявил Трамп. По его словам, Зеленский осознает, что участие США в мирном процессе даст Украине большое преимущество в переговорах. «Мне не нужно преимущество, я хочу МИРА», — подчеркнул американский президент.

Зеленский досрочно покинул Белый дом, передает Reuters.

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Перед этим между ним, Трампом и Джей Ди Вэнсом произошла словесная перепалка. Разговор на повышенных тонах начался после того, как Зеленский заявил, что сделки о полезных ископаемых с США недостаточно для обеспечения безопасности Украины и ей нужны гарантии. Трамп в ответ заявил, что у украинского лидера «нет сильных карт на руках» и он не может диктовать, «что должна чувствовать Америка». Трамп обвинил Зеленского в неуважении, а Вэнс — в неблагодарности. Украинский президент в ответ напомнил, что много раз благодарил США за оказанную помощь, и отметил, что Вэнс никогда не бывал в его стране.

Зеленский прибыл в Белый дом для подписания сделки о редкоземельных минералах, которую стороны согласовывали несколько недель. Ее первоначальный вариант не устраивал Украину, так как содержал жесткие условия, в частности, США требовали от украинской стороны вложить $500 млрд в совместный инвестиционный фонд восстановления.

Когда Зеленский отказался подписывать первую версию соглашения, Трамп обвинил его в срыве сделки и заявил о намерении ее «воскресить», а также сделал ряд резких высказываний в отношении украинского президента. Например, он назвал Зеленского «диктатором без выборов» (позже Трамп утверждал, что не помнит этих слов) и выразил мнение, что переговоры об урегулировании между Россией и Украиной можно проводить без его участия.