Разговор Трампа с Зеленским на повышенных тонах. Видео

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Встреча между президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и президентом Украины Владимиром Зеленским прошла на повышенных тонах.

Спор начался после того, как Зеленский потребовал дать Киеву гарантии безопасности, включить Украину в переговорный процесс по урегулированию конфликта с Россией, обвинил Москву в срыве прошлых договоренностей и спросил, о «какой дипломатии можно говорить».

«Я говорю о такой дипломатии, которая поможет остановить разрушение вашей страны», — сказал Вэнс и обвинил Зеленского в неблагодарности и заявил, что Украина испытывает много проблем, в том числе с набором солдат.

К спору подключился Трамп, который также заявил, что Зеленский должен быть благодарен США. Президент обвинил украинского лидера в неуважении к США.

«Вы должны быть более благодарны, потому что, позвольте сказать, у вас нет карт на руках. С нами у вас есть карты, но без нас у вас нет никаких карт», — заявил Трамп, добавив, что Зеленский «играет с третьей мировой войной»

Зеленский досрочно покинул Белый дом, пресс-конференцию и церемонию подписания соглашения с США по редкоземельным металлам отменили.