FT: Трамп на встрече с Зеленским ругался, сбросил со стола карты линии фронта

FT рассказала о напряженной встрече Трампа и Зеленского в Белом доме

Во время переговоров США и Украины Трамп настаивал на том, чтобы Зеленский отдал России весь Донбасс, узнала FT. Президент Украины посетил Вашингтон 17 октября

Владимир Зеленский встречается с Дональдом Трампом за обедом в Кабинете министров в Белом доме в Вашингтоне, США, 17 октября 2025 года (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Американский президент Дональд Трамп на встрече с лидером Украины Владимиром Зеленским 17 октября призвал его принять условия российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на источники.

По словам людей, знакомых с ситуацией, встреча президентов США и Украины неоднократно перерастала в «перепалку», во время которой Трамп «постоянно ругался».

Собеседники газеты добавили, что президент США отбросил в сторону карты линии фронта на Украине, настаивая на том, чтобы Зеленский отдал России весь Донбасс.

По словам европейского чиновника, осведомленного о встрече, Трамп сказал Зеленскому, что украинскому лидеру нужно заключить сделку, иначе его страну ждет уничтожение. «Если [Владимир Путин] захочет, он вас уничтожит», — передал источник газеты слова президента США.

Ранее, 16 октября, Путин и Трамп провели телефонный разговор, во время которого, по данным источников The Washington Post, российский лидер предложил передать Украине части Запорожской и Херсонской областей в обмен на признание полного контроля России над Донецком.

Приоритет России — полноценное юридически обязывающее соглашение, которое устранит первопричины конфликта, подчеркивали в Кремле.

В меморандуме, который был представлен в ходе второго раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в начале июня, Россия обозначила два варианта прекращения огня: либо вывод с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и отвод частей ВСУ от российских границ на согласованное сторонами расстояние, либо пакетное предложение из десяти пунктов. Среди них — запрет на передислокацию ВСУ, прекращение мобилизации и зарубежных поставок оружия, исключение присутствия миротворцев из третьих стран на Украине и другие.

17 октября Зеленский в интервью NBC News заявил, что для прекращения огня и начала мирных переговоров необходимо, чтобы вооруженные силы обеих сторон оставались на тех линиях, на которых находятся на данный момент.

В середине июня 2024 года Путин назвал условия прекращения огня. Они включают обязательство Украины не вступать в военные союзы и ее безъядерный статус, признание ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей российскими территориями и снятие санкций с Москвы.