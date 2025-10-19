FT рассказала о напряженной встрече Трампа и Зеленского в Белом доме
Американский президент Дональд Трамп на встрече с лидером Украины Владимиром Зеленским 17 октября призвал его принять условия российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на источники.
По словам людей, знакомых с ситуацией, встреча президентов США и Украины неоднократно перерастала в «перепалку», во время которой Трамп «постоянно ругался».
Собеседники газеты добавили, что президент США отбросил в сторону карты линии фронта на Украине, настаивая на том, чтобы Зеленский отдал России весь Донбасс.
По словам европейского чиновника, осведомленного о встрече, Трамп сказал Зеленскому, что украинскому лидеру нужно заключить сделку, иначе его страну ждет уничтожение. «Если [Владимир Путин] захочет, он вас уничтожит», — передал источник газеты слова президента США.
Ранее, 16 октября, Путин и Трамп провели телефонный разговор, во время которого, по данным источников The Washington Post, российский лидер предложил передать Украине части Запорожской и Херсонской областей в обмен на признание полного контроля России над Донецком.
Приоритет России — полноценное юридически обязывающее соглашение, которое устранит первопричины конфликта, подчеркивали в Кремле.
В меморандуме, который был представлен в ходе второго раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в начале июня, Россия обозначила два варианта прекращения огня: либо вывод с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и отвод частей ВСУ от российских границ на согласованное сторонами расстояние, либо пакетное предложение из десяти пунктов. Среди них — запрет на передислокацию ВСУ, прекращение мобилизации и зарубежных поставок оружия, исключение присутствия миротворцев из третьих стран на Украине и другие.
17 октября Зеленский в интервью NBC News заявил, что для прекращения огня и начала мирных переговоров необходимо, чтобы вооруженные силы обеих сторон оставались на тех линиях, на которых находятся на данный момент.
В середине июня 2024 года Путин назвал условия прекращения огня. Они включают обязательство Украины не вступать в военные союзы и ее безъядерный статус, признание ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей российскими территориями и снятие санкций с Москвы.
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?