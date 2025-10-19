 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

FT рассказала о напряженной встрече Трампа и Зеленского в Белом доме

FT: Трамп на встрече с Зеленским ругался, сбросил со стола карты линии фронта
Сюжет
Военная операция на Украине
Во время переговоров США и Украины Трамп настаивал на том, чтобы Зеленский отдал России весь Донбасс, узнала FT. Президент Украины посетил Вашингтон 17 октября
Владимир Зеленский встречается с Дональдом Трампом за обедом в Кабинете министров в Белом доме в Вашингтоне, США, 17 октября 2025 года
Владимир Зеленский встречается с Дональдом Трампом за обедом в Кабинете министров в Белом доме в Вашингтоне, США, 17 октября 2025 года (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Американский президент Дональд Трамп на встрече с лидером Украины Владимиром Зеленским 17 октября призвал его принять условия российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на источники.

По словам людей, знакомых с ситуацией, встреча президентов США и Украины неоднократно перерастала в «перепалку», во время которой Трамп «постоянно ругался».

Собеседники газеты добавили, что президент США отбросил в сторону карты линии фронта на Украине, настаивая на том, чтобы Зеленский отдал России весь Донбасс.

По словам европейского чиновника, осведомленного о встрече, Трамп сказал Зеленскому, что украинскому лидеру нужно заключить сделку, иначе его страну ждет уничтожение. «Если [Владимир Путин] захочет, он вас уничтожит», — передал источник газеты слова президента США.

Киев раскрыл условие Зеленского для встречи с Путиным
Политика
Владимир Зеленский

Ранее, 16 октября, Путин и Трамп провели телефонный разговор, во время которого, по данным источников The Washington Post, российский лидер предложил передать Украине части Запорожской и Херсонской областей в обмен на признание полного контроля России над Донецком.

Приоритет России — полноценное юридически обязывающее соглашение, которое устранит первопричины конфликта, подчеркивали в Кремле.

В меморандуме, который был представлен в ходе второго раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в начале июня, Россия обозначила два варианта прекращения огня: либо вывод с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и отвод частей ВСУ от российских границ на согласованное сторонами расстояние, либо пакетное предложение из десяти пунктов. Среди них — запрет на передислокацию ВСУ, прекращение мобилизации и зарубежных поставок оружия, исключение присутствия миротворцев из третьих стран на Украине и другие.

17 октября Зеленский в интервью NBC News заявил, что для прекращения огня и начала мирных переговоров необходимо, чтобы вооруженные силы обеих сторон оставались на тех линиях, на которых находятся на данный момент.

В середине июня 2024 года Путин назвал условия прекращения огня. Они включают обязательство Украины не вступать в военные союзы и ее безъядерный статус, признание ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей российскими территориями и снятие санкций с Москвы.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Дональд Трамп Владимир Зеленский переговоры Владимир Путин условия Украина Россия
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
