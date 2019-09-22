В конгрессе допустили импичмент Трампа из-за давления на Зеленского

Импичмент может быть единственным средством в случае, если Трамп хотел заставить лидера другой страны сделать что-то недопустимое, считает глава комитета палаты представителей по разведке

Адам Шифф (Фото: Susan Walsh / AP)

Председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф (Демократическая партия) заявил CNN, что, если давление президента США Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского будет доказано, импичмент может стать единственным выходом из ситуации.

«Если президент, по сути, сдерживает военную помощь и в то же время пытается угрозами заставить иностранного лидера сделать что-то незаконное, очернить его оппонента в президентской кампании, тогда это может быть единственным средством», — сказал Шифф.

Он также сказал, что до этого не был сторонником импичмента президента.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп в ходе июльского разговора потребовал от Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, который до 2019 года входил в совет директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings. После появления этой информации Байден призвал Трампа опубликовать расшифровку переговоров с Зеленским. Трамп и Байден ранее заявили о намерениях участвовать в президентских выборах 2020 года.