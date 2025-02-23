WSJ: слова Трампа о Зеленском объясняются личной обидой и принуждением к диалогу

WSJ узнала об обиде Трампа на Зеленского и восхищении Путиным

Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Насмешливые заявления президента США Дональда Трампа в отношении его украинского коллеги Владимира Зеленского связаны с личной обидой из-за импичмента и отклонением требований по полезным ископаемым, пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на советников республиканца.

Близкий к Трампу собеседник издания добавил, что еще одной причиной было форсирование переговоров: «У него сверхъестественная способность выкуривать людей».

В то же время президент США испытывает «уважение, граничащее с восхищением» в отношении российского коллеги Владимира Путина со встречи в Хельсинки в 2018 году, пишет WSJ, опираясь на слова бывших помощников. Издание приводит мнение бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона, который объяснил, что республиканец восхищался Путиным за его «силу» и полный контроль над страной. Со слов Болтона, окружение советовало Трампу относиться к Путину более скептично, но успеха не возымело.

WSJ рассказала, что Трамп испытывает интерес к России на протяжении нескольких десятилетий. В 1987 году он приехал в СССР и ощутил возможность начать в стране предпринимательскую деятельность в связи с переменами, происходящими благодаря Перестройке. На следующий год он запланировал встретиться с советским лидером Михаилом Горбачевым, но этого не получилось.

Примерно тогда же Trump Tower посетил двойник Горбачева, а Трамп перед камерами приветствовал его как настоящего лидера СССР.

Саркастичные комментарии Трампа в адрес Зеленского последовали вслед за решением властей Украины отказаться от условий сделки по разработке ресурсов, предложенных в середине февраля.

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