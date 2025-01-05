NYT сообщила о прибытии премьер-министра Италии в резиденцию Трампа
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла в резиденцию избранного президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго в штате Флорида, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
Как пишет издание, эта встреча укрепляет надежду среди сторонников Мелони, что итальянский политик станет «главным союзником Трампа в Европе».
Во многом эта роль будет заключаться в посредничестве между другими европейскими лидерами и Трампом, который пригрозил начать торговую войну с Евросоюзом, выйти из НАТО и сократить поддержку Украины в конфликте с Россией, отмечает газета.
Другой темой переговоров, по информации собеседников NYT, может стать задержание в Иране известной итальянской журналистки по имени Чечилия Сала, которое произошло через несколько дней после того, как Италия по запросу США арестовала иранца Мохаммада Абедини. Штаты подозревают мужчину в поставке иранским властям деталей для беспилотников, что в том числе привело к гибели трех американских солдат в прошлом году.
Встреча Трампа и Мелони состоялась за несколько дней до официального визита действующего президента США Джо Байдена в Италию и Ватикан, пишет NYT. Поездка американского президента пройдет с 9 по 12 января.
10 декабря в резиденции Трампа побывал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщил сам венгерский политик, разместив в соцсети Х фотографии со встречи. Орбан сопроводил изображения подписью: «Америка сегодня. Будущее наступило».
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