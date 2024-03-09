Трамп принял Орбана в своем поместье во Флориде
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу с бывшим президентом США Дональдом Трампом в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, передает Hirado.hu.
«Понятно, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом будет означать, что Соединенные Штаты Америки снова обретут сильного президента. И точно так же, с точки зрения венгерско-американских двусторонних отношений, можно сказать, что они достигли своего абсолютного пика во время президентства Дональда Трампа», — прокомментировал поездку премьера министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Представители Трампа заявили, что в ходе встречи был поднят «широкий спектр вопросов, затрагивающих Венгрию и Соединенные Штаты, включая первостепенную важность прочных и безопасных границ для защиты суверенитета каждой нации», сообщает NBC News со ссылкой на избирательный штаб республиканца.
После встречи Орбан опубликовал на странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) фотографию на ступенях дома Трампа. «Сделайте Америку вновь великой, господин президент!» — подписал премьер публикацию.
Переговоры Орбана и Трампа подверг критике действующий президент США Джо Байден, который, как и его предшественник, заявил о намерении участвовать в выборах 2024 года.
«Вы знаете, с кем он встречается сегодня в Мар-а-Лаго? С Орбаном из Венгрии, который прямо сказал, что демократия не работает», — сказал он на встрече со своими сторонниками в Филадельфии (штат Пенсильвания).
В январе Орбан назвал Трампа единственным лидером, который способен остановить боевые действия на Украине. По его мнению, конфликт бы и не начался, будь Трамп в Белом доме.
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