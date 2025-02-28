Трамп повысил голос на Зеленского и обвинил в неуважении к США

Встреча в Белом доме переросла в перепалку Трампа, Зеленского и Джей Ди Вэнса. Зеленский заявил, что сделки об ископаемых недостаточно для безопасности Украины. Президента обвинили в неуважении и заявили, что у него «нет карт»

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским повысил голос и заявил, что Киев сейчас не в лучшем положении. Это произошло после того, как украинский лидер выразил сомнение в том, что усилия республиканца по достижению соглашения с Россией приведут к прочному миру, передает Bloomberg.

Спор начался со слов Зеленского о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности и включить Киев в переговорный процесс. По словам украинского президента, Украина никогда не согласится на простое прекращение огня, так как Россия, по его словам, нарушала предыдущие договоренности. Зеленский подчеркнул, что сделки о полезных ископаемых с США недостаточно для обеспечения безопасности Украины.

Президент США в ответ обвинил собеседника в неуважении к его стране. «Будет очень трудно вести дело таким образом», — сказал Трамп, добавив, что не уверен, что президент Украины сможет заключить соглашение, так как Зеленский «испытывает огромную ненависть» к российскому президенту Владимиру Путину.

«Вы должны быть более благодарны, потому что, позвольте сказать, у вас нет карт на руках. С нами у вас есть карты, но без нас у вас нет никаких карт», — заявил Трамп, добавив, что Зеленский «играет с третьей мировой войной». По словам Трампа, украинский лидер не имеет права «диктовать то, что Америка будет чувствовать». «Вы в невыгодных условиях с начала войны», — заявил он.

На Зеленского обрушился и вице-президент США Джэй Ди Вэнс, обвинив его в «судебном разбирательстве перед американскими СМИ», и назвал его комментарии «неуважительными». «Вы хоть раз сказали спасибо?» — цитирует его The Guardian. Вэнс также заявил, что украинские власти «не могут набрать людей в армию». Зеленский в ответ на это указал, что Вэнс никогда не был в его стране, а также напомнил, что Украина много раз благодарила США за оказанную помощь.

Спор закончился словами Трампа: «Либо мы заключаем соглашение, либо мы выбываем». «Если мы выбываем, вы будете доводить борьбу до конца».

Зеленский прибыл в Белый дом 28 февраля для подписания соглашения о полезных ископаемых с США, которое обсуждалось несколько месяцев. Первоначальный вариант сделки Киев отклонил, после чего Трамп сделал несколько резких высказываний в адрес украинского президента.