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Военная операция на Украине ,  
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Трамп повысил голос на Зеленского и обвинил в неуважении к США

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Военная операция на Украине
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Возвращение Трампа в Белый дом
Встреча в Белом доме переросла в перепалку Трампа, Зеленского и Джей Ди Вэнса. Зеленский заявил, что сделки об ископаемых недостаточно для безопасности Украины. Президента обвинили в неуважении и заявили, что у него «нет карт»
Владимир Зеленский&nbsp;и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским повысил голос и заявил, что Киев сейчас не в лучшем положении. Это произошло после того, как украинский лидер выразил сомнение в том, что усилия республиканца по достижению соглашения с Россией приведут к прочному миру, передает Bloomberg.

Спор начался со слов Зеленского о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности и включить Киев в переговорный процесс. По словам украинского президента, Украина никогда не согласится на простое прекращение огня, так как Россия, по его словам, нарушала предыдущие договоренности. Зеленский подчеркнул, что сделки о полезных ископаемых с США недостаточно для обеспечения безопасности Украины.

Президент США в ответ обвинил собеседника в неуважении к его стране. «Будет очень трудно вести дело таким образом», — сказал Трамп, добавив, что не уверен, что президент Украины сможет заключить соглашение, так как Зеленский «испытывает огромную ненависть» к российскому президенту Владимиру Путину.

Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом
Политика
Дональд Трамп и Владимир Зеленский в Белом доме в Вашингтоне, США, 28 февраля 2025 года

«Вы должны быть более благодарны, потому что, позвольте сказать, у вас нет карт на руках. С нами у вас есть карты, но без нас у вас нет никаких карт», — заявил Трамп, добавив, что Зеленский «играет с третьей мировой войной». По словам Трампа, украинский лидер не имеет права «диктовать то, что Америка будет чувствовать». «Вы в невыгодных условиях с начала войны», — заявил он.

На Зеленского обрушился и вице-президент США Джэй Ди Вэнс, обвинив его в «судебном разбирательстве перед американскими СМИ», и назвал его комментарии «неуважительными». «Вы хоть раз сказали спасибо?» — цитирует его The Guardian. Вэнс также заявил, что украинские власти «не могут набрать людей в армию». Зеленский в ответ на это указал, что Вэнс никогда не был в его стране, а также напомнил, что Украина много раз благодарила США за оказанную помощь.

Спор закончился словами Трампа: «Либо мы заключаем соглашение, либо мы выбываем». «Если мы выбываем, вы будете доводить борьбу до конца».

Зеленский прибыл в Белый дом 28 февраля для подписания соглашения о полезных ископаемых с США, которое обсуждалось несколько месяцев. Первоначальный вариант сделки Киев отклонил, после чего Трамп сделал несколько резких высказываний в адрес украинского президента.

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Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дональд Трамп Владимир Зеленский Белый дом Джеймс Дэвид Вэнс США Украина
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Джеймс Дэвид Вэнс фото

Джеймс Дэвид Вэнс

политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
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