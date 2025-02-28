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Военная операция на Украине ,  
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Трамп выгнал Зеленского после перепалки в Белом доме

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Военная операция на Украине
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Возвращение Трампа в Белый дом
Американская сторона посчитала, что Зеленский вел себя оскорбительно на встрече с Трампом, и украинскую делегацию в конце концов попросили покинуть Белый дом

Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Пустые стулья стоят на месте запланированного подписания соглашения и пресс-конференции, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Пустые места на пресс-конференции Владимира Зеленского и&nbsp;Дональда Трампа, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Встреча Владимира&nbsp;Зеленского и&nbsp;Дональда Трампа&nbsp;в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд&nbsp;Трамп и&nbsp;Джей Ди Вэнс&nbsp;в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Дональд Трамп приветствует президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего в Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Пустые стулья стоят на месте запланированного подписания соглашения и пресс-конференции, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Пустые места на пресс-конференции Владимира Зеленского и&nbsp;Дональда Трампа, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Встреча Владимира&nbsp;Зеленского и&nbsp;Дональда Трампа&nbsp;в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд&nbsp;Трамп и&nbsp;Джей Ди Вэнс&nbsp;в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Дональд Трамп приветствует президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего в Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Пустые стулья стоят на месте запланированного подписания соглашения и пресс-конференции, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
(Фото: Nathan Howard / Reuters)
Пустые места на пресс-конференции Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
(Фото: Nathan Howard / Reuters)
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
(Фото: Andrew Harnik / Getty Images)
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
(Фото: Andrew Harnik / Getty Images)
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Дональд Трамп приветствует президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего в Белый дом в Вашингтоне
(Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп выгнал украинского лидера Владимира Зеленского после перепалки во время их встречи в Вашингтоне, сообщает журналистка Fox News Джеки Хайнрих со ссылкой на собеседников в Белом доме.

CNN также сообщает со ссылкой на представителя Белого дома, что Трамп приказал украинцам покинуть место переговоров, хотя украинцы хотели продолжить их.

По данным Fox, «украинцы умоляли о перезагрузке», но госсекретарь Марко Рубио и советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц сообщили им, что Зеленскому нужно покинуть территорию Белого дома и вернуться, когда он будет готов к миру. Трамп также заявил, что украинский президент к миру не готов.

По словам собеседников журналистки Fox, президент США и его команда были оскорблены риторикой и поведением Зеленского, который во время разговора «пожимал плечами и закатывал глаза». Собеседник CNN также отметил, что Зеленскому нужно было вести себя иначе, занять «более примирительную позицию», а также одеться по-другому. Он надел черную рубашку в своем фирменном стиле и с украинским трезубцем на груди вместо костюма. Отвечая на вопрос репортера о выборе одежды, Зеленский сказал, что наденет костюм, когда завершатся боевые действия.

Источники Fox уточнили, что соглашение по полезным ископаемым не было подписано. Также они добавили, что обед, который должны были подать главам государств, в итоге будут есть сотрудники Белого дома.

Главное из перепалки Трампа, Вэнса и Зеленского в Белом доме
Политика

Спор между президентами начался со слов Зеленского, который заявил о необходимости гарантий безопасности для Украины и включения ее в процесс переговоров. Он сказал, что Киев никогда не согласится на простое прекращение огня, поскольку Россия, по его словам, нарушала предыдущие договоренности. Зеленский также подчеркнул, что ресурсной сделки недостаточно для обеспечения безопасности Украины.

Трамп тогда обвинил украинского президента в неуважении к его стране, сказал, что таким образом «будет очень трудно вести дело», и усомнился, что Зеленский сможет заключить мирное соглашение, испытывая «огромную ненависть» к президенту Владимиру Путину.

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Дональд Трамп Владимир Зеленский Белый дом Украина
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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