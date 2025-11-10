 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Зеленский рассказал о помощи Карла III в примирении с Трампом

Карл III
Карл III (Фото: Kirsty Wigglesworth / Reuters)

Восстановить отношения с президентом США Дональдом Трампом после ссоры в Белом доме его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому помог король Великобритании Карл III. Об этом украинский президент заявил в интервью газете The Guardian.

Зеленский отметил, что британский монарх сыграл ключевую роль, побудив Трампа с большим энтузиазмом поддерживать Украину после напряженной встречи в Овальном кабинете. «Я не знаю всех подробностей, но, насколько я понимаю, его величество послал президенту Трампу несколько важных сигналов», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Трамп уважает короля и считает его «очень важным человеком», а сам Карл III проявляет поддержку украинскому народу.

Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир»
Политика
Владимир Зеленский

Перепалка между Зеленским, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом произошла во время визита украинского президента в Вашингтон 28 февраля 2025 года. Тогда Трамп обвинил Зеленского в неготовности к мирным переговорам с Россией, а Вэнс — в неблагодарности за помощь США.

В начале марта Зеленский встретился с Карлом III в Сандрингемском дворце на востоке Англии. По данным Daily Mail, после этого приема Трамп охладел к Великобритании. Соратники республиканца заявили британским чиновникам, что президент США недоволен этой встречей Карла III и чувствует себя «менее особенным» для Британии, чем президент Украины.

Полина Дуганова
Владимир Зеленский Дональд Трамп Карл III США Украина Великобритания
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Карл III Виндзор фото
Карл III Виндзор
монарх, Король Великобритании
14 ноября 1948 года

