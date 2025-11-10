Зеленский рассказал о помощи Карла III в примирении с Трампом

Карл III (Фото: Kirsty Wigglesworth / Reuters)

Восстановить отношения с президентом США Дональдом Трампом после ссоры в Белом доме его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому помог король Великобритании Карл III. Об этом украинский президент заявил в интервью газете The Guardian.

Зеленский отметил, что британский монарх сыграл ключевую роль, побудив Трампа с большим энтузиазмом поддерживать Украину после напряженной встречи в Овальном кабинете. «Я не знаю всех подробностей, но, насколько я понимаю, его величество послал президенту Трампу несколько важных сигналов», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Трамп уважает короля и считает его «очень важным человеком», а сам Карл III проявляет поддержку украинскому народу.

Перепалка между Зеленским, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом произошла во время визита украинского президента в Вашингтон 28 февраля 2025 года. Тогда Трамп обвинил Зеленского в неготовности к мирным переговорам с Россией, а Вэнс — в неблагодарности за помощь США.

В начале марта Зеленский встретился с Карлом III в Сандрингемском дворце на востоке Англии. По данным Daily Mail, после этого приема Трамп охладел к Великобритании. Соратники республиканца заявили британским чиновникам, что президент США недоволен этой встречей Карла III и чувствует себя «менее особенным» для Британии, чем президент Украины.