Что означают обыски у Ермака на фоне переговоров о мирном плане Трампа

Антикоррупционные органы Украины провели обыски у главы офиса президента Андрея Ермака. Какие последствия может иметь продолжение коррупционного скандала на фоне обсуждения американского мирного плана — в статье РБК

Андрей Ермак (Фото: пресс-служба офиса президента Украины)

Почему у Андрея Ермака прошли обыски

28 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили, что проводят обыски у главы офиса президента Андрея Ермака. Он эту информацию подтвердил, отметив, что обыски проходят у него дома и никаких препятствий к тому у следователей нет. «Им был предоставлен полный доступ к квартире, на месте мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны — полное содействие», — написал Ермак в Telegram.

С каким делом связаны мероприятия, официально не сообщалось. Но следственные действия идут на фоне масштабного коррупционного скандала в сфере энергетики и обороны.

Коррупционный скандал на Украине Коррупционный скандал развивается на Украине с 10 ноября — тогда прошли обыски у соратника Владимира Зеленского, совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. По версии НАБУ и САП, бизнесмен возглавлял преступную группировку, которая выстроила масштабную коррупционную схему на государственном предприятии «Энергоатом» — операторе трех украинских АЭС. Согласно обнародованным материалам, участники группы получали от контрагентов госпредприятия откаты в размере 10–15% от стоимости заключаемых с ними контрактов. Эти средства легализовывал офис в центре Киева, через который шел весь поток наличности, который вел черную бухгалтерию и отмывал деньги через сеть компаний-нерезидентов. «В общей сложности через так называемую прачечную прошло около $100 млн», — сообщили 10 ноября НАБУ и САП. В рамках этого скандала были задержаны минимум пять человек — в их числе бывший вице-премьер Алексей Чернышов и бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк. НАБУ и САП утверждают, что вели расследование 15 месяцев и за это время собрали более 1 тыс. аудиодоказательств. Прослушку установили в том числе в квартире Миндича. Операция получила название «Мидас». В деле упоминались имена Владимира Зеленского и секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова. По данным «Украинской правды», 25 ноября Умеров дал показания в качестве свидетеля.

О том, что Ермак мог быть причастен к «делу Миндича», писал депутат Рады от оппозиционной партии «Голос» Ярослав Железняк. По его словам, на «пленках Миндича», которые записали НАБУ и САП, глава президентского офиса упоминается под прозвищем Али-Баба (образовано от инициалов имени и отчества — Андрей Борисович). Раз у него есть свое прозвище, говорит Железняк, то, вероятно, «обо всей этой движухе» глава президентского офиса «прекрасно знал». По мнению депутата, Ермак был осведомлен о коррупционных схемах и поддерживал тесные контакты с Миндичем, который в свое время лоббировал назначение Ермака на должность главы офиса президента.

Коррупционный скандал поставил под вопрос, сохранит ли Ермак свою должность, которую занимает с 2020 года. По информации издания «Страна», часть фракции президентской партии «Слуга народа», которой в Раде принадлежит большинство, недовольна политикой президентского офиса и требует отставки Ермака. 20 ноября Владимир Зеленский провел встречу с фракцией, на которой дал понять: глава его администрации свою должность не покинет.

На следующий день в видеообращении к украинцам президент призвал политиков «собраться, прийти в себя, прекратить срач, прекратить политические игрища». «Государство должно работать, парламент воюющей страны должен работать сообща, правительство воюющей страны должно работать эффективно», — заявил он.

Как это влияет на переговоры по мирному урегулированию

Перед встречей с фракцией 20 ноября Зеленский принял в Киеве нового спецпредставителя президента США Дональда Трампа по Украине, министра армии Дэна Дрисколла. Тогда же он получил план Трампа из 28 пунктов по урегулированию. За этим последовали переговоры американской и украинской делегаций в Женеве 23 ноября, а потом встреча в Абу-Даби 25-го.

Украинскую делегацию возглавил Андрей Ермак. По данным «Зеркала недели», до этого Владимир Зеленский провел непубличную встречу с директором НАБУ Семеном Кривоносом и главой САП Александром Клименко, на которой они сообщили, что готовы вручить Андрею Ермаку и Рустему Умерову подозрения. «После этого разговора президент принял решение о назначении Ермака и Умерова руководителями украинской переговорной делегации», — написало издание.

28 ноября Москва сообщила, что получила основные параметры мирного плана, которые в Женеве выработали США, Украина и европейские партнеры. Переговоры с российской стороной запланированы на следующую неделю — в Москву должен приехать спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Владимир Зеленский также анонсировал «важные переговоры» по урегулированию. «Наша команда вместе с американскими представителями уже на этой неделе — в конце недели — продолжит приближать пункты, которые есть у нас по результатам Женевы, к такой форме, которая выведет на дорогу к миру и гарантиям безопасности. Будет встреча делегаций», — сообщил он.

Содержание обновленной версии плана достоверно неизвестно. Reuters и CBS News сообщали, что Киев согласился на основные параметры сделки, но наиболее чувствительные вопросы Зеленский хотел бы обсудить с Трампом в Штатах до конца ноября. Позицию Украины по урегулированию 27 ноября прояснил Ермак. По его словам, пока Зеленский будет президентом, он не согласится отдать территории в обмен на мир. «Ни один здравомыслящий человек сегодня не подпишет документ об отказе от территорий, — заявил глава Офиса президента изданию The Atlantic. — <…> Все, о чем мы можем реально говорить сейчас, — это определение линии соприкосновения». Несколько вопросов, включая тему территорий, стороны отложили для того, чтобы их могли обсудить Зеленский и Трамп, уточнил Ермак.

Комментируя коррупционный скандал, глава Офиса президента заявил, что дело это «довольно громкое» и что «необходимо объективное и независимое расследование без политического влияния». Народ Украины «видит, что я был рядом с президентом все эти годы во все самые сложные, трагические и опасные моменты», сказал Ермак. «Он доверил мне эти переговоры, которые решат судьбу нашей страны. И если люди поддерживают президента, это должно ответить на все их вопросы», — подытожил он.

НАБУ и САП прекращать расследование из-за урегулирования не планируют. Семен Кривонос, выступая 25 ноября на заседании комитета Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики, заявил, что НАБУ не останавливало расследование «дела Миндича» из-за геополитики. Бюро и прокуратура поначалу публиковали «пленки Миндича», но потом взяли паузу. «Мы не публикуем только те материалы, которые еще находятся на стадии более глубокого исследования, установления всех обстоятельств. Нет на нас никакого давления, препятствий, можете быть уверены, что мы сохраняем независимость», — заверил депутатов Кривонос.