FT узнал, что к Ермаку пришли с обысками «незадолго до рассвета»

Андрей Ермак (Фото: пресс-служба офиса президента Украины)

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) пришли с обысками к главе офиса украинского президента Андрею Ермаку «незадолго до рассвета». Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что правительственный квартал, где находится дом Ермака, строго охраняют. По данным Financial Times, обыски связаны с операцией «Мидас» по разоблачению коррупции в сфере энергетики.

Вскоре после того, как появились сообщения об обысках, Ермак заявил о «полном содействии» САП и НАБУ. Последнее, как сообщили нардепы Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк, готовится предъявить обвинение главе офиса украинского президента.

Ермак фигурирует в деле о коррупционной схеме, организатором которой следствие считает совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. По данным Железняка, Ермак на «пленках Миндича» упоминается под псевдонимом Али-Баба.

