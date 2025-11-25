Reuters узнал, что Украина согласилась на общие рамки мирного соглашения

Киев согласился с основными положениями мирной инициативы США, пишут Reuters и CBS. Москва сообщила об ожидании промежуточного варианта сделки, которая должна соответствовать «духу и букве Анкориджа»

Фото: Emma Farge / Reuters

Украина после переговоров в Женеве согласилась на основные рамки мирного урегулирования. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

В то же время украинский чиновник добавил, что наиболее чувствительные вопросы рамочного соглашения будут обсуждаться Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

Ранее о том, что украинская сторона согласилась на мирное соглашение, сообщил CBS News американский чиновник. Он отметил, что остались «некоторые незначительные детали, которые нужно уладить».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров говорил, что делегации Киева и Вашингтона в ходе встреч в Женеве «достигли общего понимания ключевых условий соглашения». Вопрос территорий и вступления в НАТО обсудят президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп.

В новом варианте документ был сокращен на девять пунктов, в нем поменяли условие о передаче Донбасса под контроль России, а также «другие деликатные вопросы, касающиеся территории Украины», утверждает Politico. По сведениям FT, Украина согласилась ограничить численность армии 800 тыс. человек.

Первоначальный план США предполагал сокращение до 600 тыс. человек. В начале 2025 года в ВСУ служили 880 тыс. солдат и офицеров, рассказывал украинский президент Владимир Зеленский.

Москва ожидает промежуточный вариант соглашения, составленный США после переговоров с Украиной и Европой. «Если там будет вымаран дух и буква Анкориджа по тем ключевым пониманиям, которые мы зафиксировали, то, конечно, это будет принципиально другой ситуацией», — предупредил министр иностранных дел Сергей Лавров.