Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский призвал власти Украины «прекратить срач и политические игрища»

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Дело Тимура Миндича
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Ed Ram / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя новый план США по урегулированию конфликта с Россией в экстренном видеообращении, заявил, что дал на него ответ 20 мая 2019 года, когда обязался защищать суверенитет и независимость страны.

По его словам, сейчас на Украину осуществляется очень тяжелое давление. «Мы, конечно, стальные, но даже самый прочный металл может когда-то уже не выдержать. Надо собраться, прийти в себя, прекратить срач, прекратить политические игрища. Государство должно работать, парламент воюющей страны должен работать сообща, правительство воюющей страны должно работать эффективно», — сказал Зеленский. Речь идет о недавнем коррупционном скандале, на фоне которого ушли в отставку два министра.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило бизнесмена Тимура Миндича, соратника Зеленского и совладельца созданной им студии «Квартал 95», в организации коррупционной схемы вокруг госконцерна «Энергоатом» (оператор украинских АЭС). По версии НАБУ, Миндич и его сообщники требовали у контрагентов «откаты» за контракты. Скандал, в частности, привел к отставке министров юстиции и энергетики Германа Галущенко и Светланы Гринчук. Следователи также считают, что Миндич воспользовался «дружескими отношениями» с президентом Украины для реализации коррупционных схем. Бизнесмен успел покинуть страну незадолго до обысков в его доме. Зеленский заявил, что не знал о том, что «делается за его спиной».

Президент России Владимир Путин, комментируя расследование НАБУ, назвал руководство Украины преступной группировкой на «золотых горшках», которое удерживает власть «с целью личного обогащения».

Он добавил, что «мы не предали Украину тогда», имея ввиду 24 февраля 2022 года, «не предадим сейчас».

«Следующая неделя будет непростой и насыщенной на события. Вы взрослый и осведомленный народ. В это время будет много давления, — добавил он. — Украинский интерес должен быть учтен. Мы будем спокойно работать с Америкой и всеми партнерами. Я буду убеждать, предлагать альтернативы, но точно мы не дадим врагу поводов сказать, что Украина не хочет мира».

Материал дополняется

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
