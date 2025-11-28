Ермак рассказал об обысках НАБУ у него в квартире
Глава офиса украинского президента Андрей Ермак подтвердил проведение у него дома обысков сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
«Сегодня НАБУ и САП действительно проводят процессуальные действия у меня дома. Никаких препятствий у следователей нет. Им был предоставлен полный доступ к квартире, на месте — мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны — полное содействие», — написал он в телеграм-канале.
О том, что к Ермаку пришли с обысками около 10 сотрудников НАБУ и САП, утром 28 ноября, сообщила «Украинская правда», опубликовав фотографии с места событий. Позже в НАБУ подтвердили проведение обысков у главы офиса президента Украины.
Депутат Рады от партии экс-президента Украины «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко утверждает, что НАБУ готовит подозрение Ермаку. Нардеп от партии «Голос» Ярослав Железняк со ссылкой на свои источники пишет в телеграм-канале, что обыски у руководителя офиса украинского президента начались с фразы «Сезам, откройся».
В расследовании коррупционных схем, организатором которых следствие считает совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, Ерамк фигурирует под псевдонимом Али-Баба, рассказывал ранее Железняк.
Материал дополняется.
