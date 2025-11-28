 Перейти к основному контенту
Дело Тимура Миндича⁠,
0

В офис Ермака пришли с обысками

НАБУ и САП пришли с обысками к Ермаку
Сюжет
Дело Тимура Миндича
Андрей Ермак
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба офиса президента Украины)

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) проводят обыски у главы офиса украинского президента Андрея Ермака в правительственном квартале, сообщает «Украинская правда». Издание публикует фото с места событий.

Утром 28 ноября на территорию правительственного квартала в Киеве зашли около 10 сотрудников НАБУ и САП, уточняет «УП».

Ермак упоминается в расследовании коррупционной схемы, организатором которой НАБУ и САП считают совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. Нардеп от оппозиционной партии «Голос» Ярослав Железняк утверждал, что Ермак фигурирует на «пленках Миндича» под псевдонимом Али-Баба.

«УП» узнала о поручении Ермака начать расследование против главы САП
Политика
Александр Клименко

Материал дополняется.

