В офис Ермака пришли с обысками
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) проводят обыски у главы офиса украинского президента Андрея Ермака в правительственном квартале, сообщает «Украинская правда». Издание публикует фото с места событий.
Утром 28 ноября на территорию правительственного квартала в Киеве зашли около 10 сотрудников НАБУ и САП, уточняет «УП».
Ермак упоминается в расследовании коррупционной схемы, организатором которой НАБУ и САП считают совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. Нардеп от оппозиционной партии «Голос» Ярослав Железняк утверждал, что Ермак фигурирует на «пленках Миндича» под псевдонимом Али-Баба.
Материал дополняется.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили