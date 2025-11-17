Нардеп назвал никнейм Ермака на «пленках Миндича»

Андрей Ермак (Фото: Global Look Press)

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак на записях прослушки переговоров окружения Тимура Миндича — фигуранта по делу о коррупции в энергосекторе — фигурирует под прозвищем Али-Баба. Об этом сообщил народный депутат из «Голоса» Ярослав Железняк в ролике на своем YouTube-канале со ссылкой на источники.

По данным Железняка, прозвище образовано от инициалов имени и отчества Ермака — Андрей Борисович (АБ). «И так как у него есть отдельная кличка, что-то мне кажется, он обо всей этой движухе в офисе Цукермана и на квартире Миндича прекрасно знал», — добавил Железняк (цитата по «Стране»).

По словам нардепа, Ермак был осведомлен о коррупционных схемах и поддерживал тесные контакты с Миндичем, который, по версии депутата, лоббировал назначение Ермака на должность главы офиса президента.

Железняк также утверждает, что Ермак лично координировал летнюю операцию по ограничению полномочий антикоррупционных органов — Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Парламентарий настаивает на отстранении Ермака от должности, однако сомневается в готовности президента принять такое решение.

О другом возможном псевдониме Ермака также сообщала нардеп Марьяна Безуглая в своем телеграм-канале.

«Ермака в нашей «политической семье» обычно называют (кодируют) просто и скромно: «АБ». Но за этими, на первый взгляд, очевидными инициалами скрывается его расширенный «позывной»: «Алла Борисовна». Почему такая традиция и при чем здесь певица, не знаю», — написала она.

Дело о коррупции в сфере энергетики против соратника президента Украины Владимира Зеленского Миндича и других фигурантов расследует САП и НАБУ. Расследование, по данным ведомств, заняло 15 месяцев; детективы собрали за это время 1 тыс. часов аудиозаписей.

По данным правоохранительных ведомств, участники высокоуровневой преступной организации выстроили масштабную коррупционную схему на государственном предприятии «Энергоатом» (оператор трех украинских АЭС).

10 ноября партия «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко заявила, что в связи с коррупционным скандалом запускает процедуру вынесения вотума недоверия украинскому правительству.