К каким перестановкам в украинской власти может привести дело Миндича

Украинские СМИ и депутаты Рады говорят о расколе в партии Владимира Зеленского «Слуга народа» — из-за коррупционного скандала в энергетике и обороне часть сторонников президента требует отставки главы его офиса Андрея Ермака

Андрей Ермак (Фото: Gian Ehrenzeller / EPA / ТАСС)

Секретарь Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины, глава украинской делегации на переговорах с Россией в Стамбуле Рустем Умеров 20 ноября вернулся на Украину из зарубежной командировки. Об этом сообщила его пресс-секретарь Диана Давитян. В этот же день Умеров принял в Киеве участие во встрече с представителями американского военного командования, которые сейчас находятся на Украине.

Вечером президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с фракцией правящей партии «Слуга народа». По информации издания «Страна», на них обсуждались перестановки во власти. Официальных заявлений по итогам не было. Как сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко, на заседании Зеленский сказал, что «никто никуда не уходит» — «впереди сложные переговоры, потому работаем».

Как Умеров оказался замешан в коррупционном скандале

Ранее сообщалось, что глава СНБО, чье имя упоминается в контексте громкого коррупционного скандала в сфере энергетики и обороны, решил остаться за границей. Главный фигурант этого дела — соратник Владимира Зеленского, совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич. Расследование ведут Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). О его масштабе стало известно 10 ноября, когда у Миндича и многих других подозреваемых прошли обыски; ряд фигурантов был задержан. Сам Миндич успел покинуть страну; как пояснила позднее Госпогранслужба, у него были для этого все необходимые документы. При этом в тексте подозрения (обвинения в уголовном преступлении) НАБУ в адрес Миндича упоминаются Зеленский и Умеров.

В чем суть дела Миндича По версии НАБУ и САП, бизнесмен возглавлял преступную группировку, которая выстроила масштабную коррупционную схему на государственном предприятии «Энергоатом» — операторе трех украинских АЭС. К хищению средств, по версии следствия, также были причастны советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по физической защите и безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов и другие должностные лица. Согласно обнародованным материалам, участники группы получали от контрагентов госпредприятия откаты в размере 10–15% от стоимости заключаемых с ними контрактов. Эти средства легализовывал офис в центре Киева, через который шел весь поток наличности, который вел черную бухгалтерию и отмывал деньги через сеть компаний-нерезидентов. «В общей сложности через так называемую прачечную прошло около $100 млн», — сообщили 10 ноября НАБУ и САП. НАБУ и САП утверждают, что вели расследование 15 месяцев и за это время собрали более 1 тыс. аудиодоказательств. Прослушку установили в том числе в квартире Миндича. Операция получила название «Мидас» (по имени фригийского царя, который превращал все, к чему прикасался, в золото; вероятно, это намек на сделанную в золотых тонах туалетную комнату с золотым унитазом в квартире Миндича).

В частности, в документе говорится, что Миндич, помимо прочего, «осуществлял влияние» на Умерова в то время, когда тот был министром обороны в 2023–2025 годах. Умеров обвинения отвергает. «Любая попытка связать мою работу в Минобороны с чьим-то «влиянием» безосновательна, — написал глава СНБО в своих соцсетях 11 ноября. — Как министр регулярно встречался с производителями и поставщиками техники и оружия, лоббистами и т.д. В частности, состоялась встреча с Тимуром Миндичем, на которой поднимался вопрос о контрактах на бронежилеты. В итоге контракт был расторгнут из-за несоблюдения качества продукции, и товар не был поставлен».

Почему говорят о возможной отставке Ермака

Из-за операции «Мидас» ближайшее окружение Зеленского требует, чтобы президент уволил главу своего офиса Андрея Ермака, сообщает, ссылаясь на свои источники, «Украинская правда». Этот пост Ермак занимает с февраля 2020 года, до этого он был помощником президента и в этом качестве вел переговоры в трехсторонней контактной группе (вместе с Россией и ОБСЕ).

По информации издания, в последнюю неделю Зеленский провел ряд встреч с ключевыми членами своей команды, чтобы найти способ нейтрализовать последствия коррупционного скандала. О части встреч украинский лидер сообщал публично (не уточняя, что обсуждал коррупционный скандал) — например, о встрече 12 ноября с главой Главного управления разведки (ГУР) Кириллом Будановым и 14 ноября с премьер-министром Юлией Свириденко. По словам источников «Украинской правды», почти все визави Зеленского «не сговариваясь, советовали заменить» Ермака. «Понятно, что нет прямого шантажа, но если этого не произойдет, то фракция [правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде] сама развалится», — цитирует издание одного из собеседников.

С 10 ноября НАБУ и САП публикуют «пленки Миндича», записанные в его квартире. Депутат Рады от оппозиционной партии «Голос» Ярослав Железняк утверждает, что на них фигурирует и Ермак; его прозвище — Али-Баба, образованное от инициалов имени и отчества — Андрей Борисович. А раз у него есть свое прозвище, говорит Железняк, то, вероятно, «обо всей этой движухе» глава президентского офиса «прекрасно знал». По мнению депутата, Ермак был осведомлен о коррупционных схемах и поддерживал тесные контакты с Миндичем, который в свое время лоббировал назначение Ермака на должность главы офиса президента.

По оценке издания «Страна», сейчас украинская власть «переживает, пожалуй, самый серьезный политический кризис» с начала полномасштабных боевых действий и как минимум половина членов фракции «Слуга народа» в Раде (а это 115 человек) недовольны политикой президентского офиса. 19 ноября Верховная рада по представлению премьера Юлии Свириденко утвердила отставку министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук, которые подали заявления об уходе в связи с коррупционным скандалом. Рада также вызвала Свириденко для отчета, но та на заседание не пришла, прислав вместо себя заместителя.

После этого депутат от «Слуги народа» Никита Потураев, глава одного из комитетов Рады, опубликовал в своих соцсетях заявление от лица фракции (сколько человек под ним подписались, он не указал), в котором говорится, что в деле Миндича «не должно быть никаких «неприкасаемых», что фракция полностью поддерживает НАБУ и САП и что все фракции и группы в Раде должны начать переговоры о создании нового коалиционного кабинета — «правительства национальной устойчивости, без партийных квот и побочных договоренностей».

«Треугольник власти: президент Украины — Верховная рада Украины — кабинет министров Украины — должен вернуться в рамки Конституции Украины», — утверждает Потураев. «Важно, чтобы деятельность офиса президента Украины была максимально прозрачной, организационно упорядоченной и без неформального влияния лиц, причастных к коррупции», — продолжает он. Таким образом, как минимум часть фракции правящей партии поддержала требование оппозиции о формировании нового правительства. 10 ноября с призывом распустить нынешнее правительство и сформировать кабинет национального единства выступила партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность», чуть позже к ней присоединились партии «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко и «Голос» фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука.

Глава фракции «Слуги народа» в Раде Давид Арахамия, у которого, по информации «Страны», давнее противостояние и конфликт с Ермаком, после этого написал, что не следует принимать заявления отдельных депутатов как позицию всей фракции. «Ни фракция, ни партия с подобными заявлениями не выходила», — подчеркнул он.