 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Зеленский заявил, что проведет «важные переговоры» по урегулированию

Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
На следующей неделе запланированы важные переговоры не только у украинской делегации, но и у меня, заявил Зеленский. По его словам, задача переговорной группы — приблизить реализацию пунктов плана, который обсуждался в Женеве
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал «важные переговоры» на следующей неделе, в которых будет участвовать не только украинская делегация, но и он сам. Об этом он заявил в видеообращении, которое опубликовал в телеграм-канале.

«Наша команда вместе с американскими представителями уже на этой неделе — в конце недели — продолжит приближать пункты, которые есть у нас по результатам Женевы, к такой форме, которая выведет на дорогу к миру и гарантиям безопасности. Будет встреча делегаций», — написал Зеленский в посте, которым сопроводил видео.

Зеленский отметил, что украинская делегация «будет хорошо подготовлена и настроена на предметную работу». Кто будет представлять американскую сторону на переговорах, он не уточнил. Ранее глава офиса украинского лидера Андрей Ермак сообщил, что Зеленский хочет «как можно скорее» встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров не исключал, что визит украинского президента в США для обсуждения мирного плана состоится до конца ноября.

Сам Трамп говорил, что его встреча с президентами Украины и России может пройти только в том случае, если мирное соглашение будет близко к заключению. Зеленский отмечал, что хотел бы встретиться с американским президентом в присутствии европейских лидеров.

Путин призвал перевести мирный план по Украине на «дипломатический язык»
Политика

«Мы и сейчас на связи с американской стороной и нашими европейскими друзьями. Также я информирую наших партнеров в других частях света, и я благодарю их за поддержку нашего суверенитета, нашего государства. В то же время мы делаем все, чтобы у Украины была достаточная оборонная поддержка», — написал украинский президент.

О новом американском плане урегулирования на Украине из 28 пунктов стало известно на прошлой неделе. 23 ноября США и Украина при участии европейских государств провели переговоры в Женеве. После них в Киеве заявили, что проект документа в прежнем виде, «в котором его все видели», «больше не существует». Трамп уточнил, что первоначальная версия была «просто картой», в конечном итоге план свели к 22 положениям.

Президент России Владимир Путин допускал, что перечень предложенных США пунктов мирного плана по Украине может стать основой будущих договоренностей. При этом глава государства подчеркивал, что детали нужно перевести «на дипломатический язык», а после «садиться и серьезно обсуждать конкретные вещи».

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Милена Костерева Милена Костерева
Владимир Зеленский Украина США переговоры мирный план
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Зеленский назвал условие для встречи с Трампом
Политика
Путин объяснил разницу подходов на Западе к переговорам по Украине
Политика
Лукашенко предложил Путину провести переговоры по Украине в Минске
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 90,79 (-0,72) Инвестиции, 22:31 Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 78,25 (-0,34) Инвестиции, 22:31
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:46
ЕП утвердил обязательство не признавать Крым и Донбасс российскими Политика, 22:43
«Динамо» проиграло «Зениту», но вышло в полуфинал Кубка России Спорт, 22:35
Национальные бизнес-обычаи и нюансы бизнес-этики Турции РБК и РЭЦ, 22:23
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 22:05
Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Архангельской области Общество, 21:54
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Зеленский заявил, что проведет «важные переговоры» по урегулированию Политика, 21:41
МОК допустил Петросян и Гуменника на Олимпиаду-2026 Спорт, 21:32
В Финляндии задержали мужчину за незаконное пересечение границы из России Политика, 21:31
Венгерская MOL начала переговоры о покупке российской доли в NIS Бизнес, 21:30
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Топ-менеджеры «Европлана» не будут продавать свои акции Альфа-Банку Инвестиции, 21:19
Подозреваемый в смертельном ДТП сын сотрудницы ФНС задержан в Белоруссии Общество, 21:14