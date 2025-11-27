Зеленский заявил, что проведет «важные переговоры» по урегулированию

На следующей неделе запланированы важные переговоры не только у украинской делегации, но и у меня, заявил Зеленский. По его словам, задача переговорной группы — приблизить реализацию пунктов плана, который обсуждался в Женеве

Владимир Зеленский (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал «важные переговоры» на следующей неделе, в которых будет участвовать не только украинская делегация, но и он сам. Об этом он заявил в видеообращении, которое опубликовал в телеграм-канале.

«Наша команда вместе с американскими представителями уже на этой неделе — в конце недели — продолжит приближать пункты, которые есть у нас по результатам Женевы, к такой форме, которая выведет на дорогу к миру и гарантиям безопасности. Будет встреча делегаций», — написал Зеленский в посте, которым сопроводил видео.

Зеленский отметил, что украинская делегация «будет хорошо подготовлена и настроена на предметную работу». Кто будет представлять американскую сторону на переговорах, он не уточнил. Ранее глава офиса украинского лидера Андрей Ермак сообщил, что Зеленский хочет «как можно скорее» встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров не исключал, что визит украинского президента в США для обсуждения мирного плана состоится до конца ноября.

Сам Трамп говорил, что его встреча с президентами Украины и России может пройти только в том случае, если мирное соглашение будет близко к заключению. Зеленский отмечал, что хотел бы встретиться с американским президентом в присутствии европейских лидеров.

«Мы и сейчас на связи с американской стороной и нашими европейскими друзьями. Также я информирую наших партнеров в других частях света, и я благодарю их за поддержку нашего суверенитета, нашего государства. В то же время мы делаем все, чтобы у Украины была достаточная оборонная поддержка», — написал украинский президент.

О новом американском плане урегулирования на Украине из 28 пунктов стало известно на прошлой неделе. 23 ноября США и Украина при участии европейских государств провели переговоры в Женеве. После них в Киеве заявили, что проект документа в прежнем виде, «в котором его все видели», «больше не существует». Трамп уточнил, что первоначальная версия была «просто картой», в конечном итоге план свели к 22 положениям.

Президент России Владимир Путин допускал, что перечень предложенных США пунктов мирного плана по Украине может стать основой будущих договоренностей. При этом глава государства подчеркивал, что детали нужно перевести «на дипломатический язык», а после «садиться и серьезно обсуждать конкретные вещи».