Песков рассказал, о чем Россия готова говорить с Украиной

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос, есть ли о чем говорить с Киевом, ответил утвердительно. «О том, как будут выполняться наши условия», — сказал он

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

России есть о чем о говорить с Украиной — о выполнении условий Москвы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«Конечно, о том, как будут выполняться наши условия», — сказал Песков, отвечая на вопрос, о чем Москве говорить с Киевом.

Журналист спросил, остаются ли условия теми же самыми. Представитель Кремля отметил: «Безусловно».

По его словам, российская военная операция на Украине «идет своим ходом, все цели будут достигнуты».

24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине, назвав ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны. Помимо этого, российская сторона в ходе переговоров с Киевом настаивала на внеблоковом и безъядерном статусе Украины (украинская сторона с этим соглашалась, но взамен просила международные гарантии ее безопасности), а также на признании «сложившихся территориальных реалий, в том числе нынешний статус Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик».

Переговоры между Россией и Украиной об урегулировании военного конфликта заморожены с середины мая. Российская сторона возложила ответственность за это на Киев.

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Путин в конце июля заявлял о нежелании Киева выполнять договоренности, достигнутые в ходе очных переговоров в Стамбуле. «Для того чтобы создать эти условия (для переговоров. — РБК), наши войска отошли из центра Украины, из Киева. Киевские власти отказались от исполнения этих соглашений, хотя они были практически достигнуты. Так что конечный результат зависит, конечно, не от посредников, а от желания договаривающихся сторон исполнять достигнутые договоренности. Мы видим сегодня, что такого желания у киевских властей нет», — говорил он, не уточнив, о каких договоренностях идет речь.

Украинская сторона связывала невозможность продолжать переговоры с убийствами в Буче (российские военные отрицают свою причастность к ним, назвав их постановкой и провокацией).

В середине августа украинский президент Владимир Зеленский исключил продолжение переговоров с Россией без вывода российских войск. Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк называл мирные переговоры невыгодными ни для Киева, ни для ЕС. Подобные инициативы станут «смертным приговором» для Украины, убежден он. По его мнению, переговорный процесс зафиксирует только временное перемирие, что Россия сочтет «победой и дальше будет претендовать на продвижение своей экспансионистской политики».

В Кремле, в свою очередь, указывали на отсутствие заинтересованности в диалоге как со стороны Киева, так и западных стран. Условия Москвы будут «совершенно другие», если российско-украинские переговоры возобновятся, говорил помощник президента Юрий Ушаков.