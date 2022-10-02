Папа римский призвал Путина и Зеленского положить конец конфликту

Понтифик попросил Путина «остановить спираль насилия и смерти», а Зеленского — «быть открытым для предложений о мире». Франциск заявил, что надо принимать решения, основанные на уважении территориальной целостности каждой страны

Папа Римский Франциск (Фото: Yara Nardi / Reuters)

Папа римский Франциск обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить боевые действия и искать условия для переговоров. Перевод его обращения приводит Vatican News.

«Мое обращение адресовано в первую очередь президенту Российской Федерации, умоляю его остановить эту спираль насилия и смерти, в том числе и ради собственного народа. С другой стороны, глубоко опечаленный огромными страданиями украинского народа в результате пережитой им агрессии, обращаюсь с не менее уверенным призывом к президенту Украины быть открытым для серьезных предложений о мире», — сказал понтифик.

Он также призвал политических лидеров остальных государств «сделать все возможное» для прекращения боевых действий, поддерживать инициативы диалога, а также использовать те дипломатические средства, которые до сих пор не использовались.

Папа римский уточнил, что необходимо стремиться к созданию условий для переговоров, которые приведут к консенсусным, справедливым и стабильным решениям, а не навязываемым силой. По его мнению, эти решения будут таковыми, если будут основаны на уважении к ценности человеческой жизни, а также к суверенитету и территориальной целостности каждой страны.

«Я глубоко сожалею о серьезной ситуации, возникшей в последние дни, с дальнейшими действиями, противоречащими принципам международного права. Это увеличивает риск ядерной эскалации, порождая опасения неконтролируемых и катастрофических последствий во всем мире», — добавил понтифик.

Папа римский Франциск неоднократно пытался содействовать урегулированию украинского конфликта до начала российской военной операции и регулярно призывал прекратить боевые действия на Украине после ее начала.

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Военная операция началась 24 февраля, ее целями президент Владимир Путин называл демилитаризацию и денацификацию Украины, а позже — «освобождение» Донбасса. Минобороны утверждало, что российские силы наносят удары только по военным объектам.

30 сентября по итогам референдумов Путин подписал с главами Донецкой и Луганской народных республик и главами военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей договоры о вхождении этих территорий в состав России в качестве новых регионов.

После этого Зеленский заявил, что Киев исключает возможность переговоров с Москвой, пока президентом России остается Путин. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш говорил, что вхождение в Россию новых территорий не будет иметь юридической силы. США, Великобритания и Канада ввели против России новый пакет санкций.