Глава МИД Украины заявил, что Киев не против переговоров с Москвой

Кулеба напомнил о предложенной Зеленским на саммите G20 «формуле мира» и отметил, что Украина готова к переговорам с Россией. При этом Москва, по его словам, должна «перестать путать переговоры и ультиматум»

Дмитрий Кулеба (Фото: Martin Divisek / EPA / ТАСС)

Киев не против переговоров с Москвой, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью французской газете Le Parisien.

«Украина не против переговоров. [Президент Украины] Владимир Зеленский на саммите G20 говорил о «мире во всем мире» и выразил волю к его достижению», — заявил Кулеба, отвечая на вопрос, являются ли переговоры с Россией, на которых настаивает президент Франции Эмманюэль Макрон, темой телефонных разговоров между Киевом и Парижем.

При этом Кулеба добавил, что для того, чтобы это произошло, Россия «должна перестать путать переговоры и ультиматум». Он также указал, что ни Макрон, ни другие мировые лидеры «не подталкивают Украину к переговорам вопреки ее интересам». «Справедливый мир начинается с полного восстановления территориальной целостности Украины». — добавил глава украинского МИДа.

Россия и Украина после начала спецоперации провели несколько раундов переговоров в очном и онлайн-формате, однако весной контакты почти прекратились.

Президент Украины Владимир Зеленский после присоединения к России четырех регионов в конце сентября полностью отказался от переговоров, пока президентом России остается Владимир Путин. Позднее он заявил, что готов предложить «публичную форму переговоров».

На саммите G20 украинский президент представил десять условий «формулы мира» для Украины, среди них:

радиационная и ядерная безопасность;

продовольственная безопасность;

энергетическая безопасность;

освобождение всех пленных и депортированных;

выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;

вывод российских войск и прекращение боевых действий;

возвращение справедливости;

противодействие экоциду (уничтожение флоры и фауны. — РБК);

недопущение эскалации;

фиксация окончания конфликта.

Власти России регулярно призывают Украину к возобновлению диалога, отмечая, что Киев встречного желания не проявляет. «Как можно обсуждать какие-либо договоренности, если с той стороны даже желания нету с нами разговаривать? Подождем. Может быть, созреют какие-то необходимые условия; наша добрая воля известна, она никаким изменениям и сомнениям не подлежит», — говорил в октябре Путин. В МИДе при этом подчеркивали, что Москва согласна на диалог без предварительных условий.

При этом в Кремле заявляют, что пока не видят возможности для диалога из-за украинской позиции. «В Киеве кодифицировано, то есть обращено в закон, непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной», — указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также назвал невозможными публичные переговоры с Украиной.