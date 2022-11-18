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Военная операция на Украине ,  
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Ватикан предложил посредничество по Украине и «демилитаризацию сердец»

Папа римский Франциск: Ватикан готов стать посредником на переговорах России и Украины
Франциск призвал всех стать пацифистами, желая «мира, а не просто перемирия» на Украине. Он указал, что перемирием могут воспользоваться для возобновления конфликта с новыми силами, Ватикан развивает «сеть контактов» для диалога
Папа римский Франциск
Папа римский Франциск (Фото: Franco Origlia / Getty Images)

Ватикан готов сделать все возможное для роли посредника между Россией и Украиной, не следует прекращать усилия по этому направлению, заявил папа римский Франциск в интервью газете La Stampa.

«Но каждый должен посвятить себя демилитаризации сердец, начав со своего собственного, а затем обезвредить, обезоружить насилие. Мы все должны быть пацифистами. Желая мира, а не просто перемирия, которое может послужить только для перевооружения. Настоящего мира, который является плодом диалога», — призвал понтифик (цитата по Reuters).

Ватикан постоянно следит за развитием ситуации, а государственный секретариат (осуществляет дипломатические функции) изучает любую возможность и гипотезу, которые могут привести к прекращению огня и переговорам, продолжил он. Франциск отметил, что Святой Престол развивает «сеть контактов, что могло бы способствовать сближению сторон и поиску решений», и «делает все, что должен, чтобы помочь пленным».

Папа римский неоднократно призывал к достижению мира на Украине, в том числе еще до ввода российских войск. В марте он назвал боевые действия на Украине кощунственными, поскольку «[это] идет против святости человеческой жизни, особенно против беззащитной человеческой жизни, которую надо уважать и оберегать, а не уничтожать».

В октябре понтифик обратился к российскому президенту Владимиру Путину, призвав того «остановить эту спираль насилия и смерти, в том числе и ради собственного народа». Франциск добавил, что глубоко опечален страданиями украинского народа, призвав президента страны Владимира Зеленского «быть открытым для серьезных предложений о мире».



Украинская сторона отвергает возможность временного перемирия с Россией, настаивая на необходимости заключения прочного соглашения, чтобы не дать Москве оперативную паузу. «На этот раз нам нужен настоящий мир. Иначе наши имена будут занесены в учебники истории как имена умиротворителей, которые не смогли предупредить катастрофу», — пояснил глава МИДа Дмитрий Кулеба. Зеленский отверг возможность заключения новых «минских соглашений», требуя восстановления территориальной целостности. Аналогичное мнение выражал и президент США Джо Байден, усомнившись, что боевые действия прекратятся до того, как «Путин не уйдет с Украины».

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Российская сторона регулярно предлагает Украине возобновить переговоры, указывая при этом, что диалогу мешает позиция Киева. «Позиция — и де-факто, и де-юре — украинской стороны, которая неоднократно излагалась президентом Зеленским, свидетельствует, что Украина и де-факто, и де-юре не может и не хочет вести переговоры», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В МИДе считают условия Украины для начала переговоров нереалистичными.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Ватикан Папа Римский Украина переговоры посредничество демилитаризация
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