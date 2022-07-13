В Стамбуле завершились переговоры России, Украины, Турции и ООН по зерну

Турция. Стамбул. (Фото: Zuma / ТАСС)

Переговоры в Стамбуле по экспорту зерна с территории Украины с участием представителей России, Украины, Турции и ООН завершились, сообщило турецкое Минобороны в Twitter.

Встреча проходила в закрытом формате. Российское Минобороны ранее сообщило, что Москва представила на ней свои предложения по вывозу сельскохозяйственной продукции с Украины. В чем они заключаются, ведомство не уточнило.

По словам дипломатического источника «РИА Новости», на переговорах стороны учитывали опасения Москвы, а также наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции.

Ранее встречу анонсировали российская и турецкая стороны (Анкара выступает в переговорах посредником), не озвучив конкретную повестку. В Кремле подчеркнули, что вопрос соглашения по экспорту прорабатывают через военных, поэтому все допустимые данные по этому поводу будет предоставлять Минобороны.

С начала российской военной операции на Украине в стране, по разным подсчетам, скопилось от 4,5 млн до 20 млн т заблокированного зерна. ООН и страны Запада допускают, что из-за этого в мире может начаться продовольственный кризис. Представители западных стран не раз обвиняли Россию в попытках заблокировать вывоз зерна с территории Украины.

Москва все обвинения отрицает и считает, что Киев сам препятствует вывозу зерна, так как заминировал порты. Президент Владимир Путин заверял, что Россия готова обеспечить свободный проход судов, если порты разминируют, а также предлагал другие варианты вывоза зерна — по Дунаю, через Румынию, Венгрию, Польшу и Белоруссию.