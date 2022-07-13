В Стамбуле завершились переговоры России, Украины, Турции и ООН по зерну

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 июля
EUR ЦБ: 58,9 (+0,14) Инвестиции, 16:17
Курс доллара на 14 июля
USD ЦБ: 58,53 (-0,32) Инвестиции, 16:17
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:59
Брокеры оценили объем замороженных активов иностранцев в $312 млрд Инвестиции, 18:52
Губернатор уличил белгородцев в порче имущества ради компенсаций Политика, 18:49
Как подростку получить опыт работы для успешной карьеры в будущем Партнерский проект, 18:47
Мосбиржа возобновит торги еврооблигациями с расчетами в валюте номинала Инвестиции, 18:47
Риелторы отметили серьезный рост числа квартир на продажу в Москве Недвижимость, 18:28
В Казахстане задержали брата премьер-министра времен правления Назарбаева Политика, 18:25
ЕК отложила рассмотрение статуса кандидата в ЕС для Грузии Политика, 18:24
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Как решить многолетнюю проблему пробок в мегаполисе Партнерский проект, 18:24
МИД изучит предложения ЕК по транзиту в Калининград Политика, 18:18
Агент сообщил о местонахождении Капризова после отказа во въезде в США Спорт, 18:17
Суд в Москве арестовал Илью Яшина по делу о фейках об армии Политика, 18:16
Как работает импортозамещение: мука и сухие завтраки в Челябинске Новая экономика, 18:14
Что такое дефляция, чем она опасна и будет ли в России Инвестиции, 18:10
Военная операция на Украине ,  
0 

В Стамбуле завершились переговоры России, Украины, Турции и ООН по зерну

Турция. Стамбул.
Турция. Стамбул. (Фото: Zuma / ТАСС)

Переговоры в Стамбуле по экспорту зерна с территории Украины с участием представителей России, Украины, Турции и ООН завершились, сообщило турецкое Минобороны в Twitter.

Встреча проходила в закрытом формате. Российское Минобороны ранее сообщило, что Москва представила на ней свои предложения по вывозу сельскохозяйственной продукции с Украины. В чем они заключаются, ведомство не уточнило.

По словам дипломатического источника «РИА Новости», на переговорах стороны учитывали опасения Москвы, а также наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции.

Россия представила в Турции предложения по вывозу зерна с Украины
Политика
Фото:Эдуард Корниенко / Reuters

Ранее встречу анонсировали российская и турецкая стороны (Анкара выступает в переговорах посредником), не озвучив конкретную повестку. В Кремле подчеркнули, что вопрос соглашения по экспорту прорабатывают через военных, поэтому все допустимые данные по этому поводу будет предоставлять Минобороны.

С начала российской военной операции на Украине в стране, по разным подсчетам, скопилось от 4,5 млн до 20 млн т заблокированного зерна. ООН и страны Запада допускают, что из-за этого в мире может начаться продовольственный кризис. Представители западных стран не раз обвиняли Россию в попытках заблокировать вывоз зерна с территории Украины.

Москва все обвинения отрицает и считает, что Киев сам препятствует вывозу зерна, так как заминировал порты. Президент Владимир Путин заверял, что Россия готова обеспечить свободный проход судов, если порты разминируют, а также предлагал другие варианты вывоза зерна — по Дунаю, через Румынию, Венгрию, Польшу и Белоруссию.

Читайте на РБК Pro
Pro
Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету
Саммари
Pro
Фото: Mahesh Kumar A. / AP Как найти время на медитацию даже при плотном графике — инструкция
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке
Прогнозы
Pro
На рынке PR — деформация: специалисты просят миллионы ни за что
Кейсы
Pro
Фото: Phil Walter / Getty Images Пять упражнений для здоровой спины
Инструкции
Pro
Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса
Кейсы
Pro
Фото: Shutterstock Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога
Инструкции
Pro
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images Как искать работу тем, кто достиг потолка
Инструкции
Теги
зерно переговоры Стамбул Украина
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter