Москалькова обсудила с украинским омбудсменом правозащитные темы

Омбудсмен Москалькова сообщила о разговоре с украинским коллегой о защите прав человека

Дмитрий Лубинц и Татьяна Москалькова (Фото: ombudsmanrf / Telegram)

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова пообщалась по видеосязи с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом, сообщила она в своем телеграм-канале.

«В режиме ВКС (видеоконференцсвязь. — РБК) обсудили с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом ряд правозащитных тем», — написала Москалькова.

О чем именно она говорила с Лубинцом, Москалькова не уточнила.

Ранее Москалькова встречалась с Лубинцом и очно. Их первая встреча состоялась в середине октября. Тогда Москалькова отметила, что провела с коллегой «конструктивный диалог», что уполномоченные должны держаться вне политики и стараться помочь согражданам. Москва и Киев достигли взаимопонимания в этом вопросе и готовы сотрудничать в области защиты прав человека, отметила омбудсмен.

С начала российской спецоперации Москалькова не раз сообщала об обменах военнопленными между Россией и Украиной. Последний по формуле «107 на 107» состоялся 3 ноября. Москалькова писала, что работает над дальнейшими обменами вместе с украинским коллегой.