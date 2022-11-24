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Военная операция на Украине ,  
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Reuters узнал о переговорах России и Украины в ОАЭ по пленным и аммиаку

Reuters: Россия и Украина провели переговоры в ОАЭ об обмене пленными и экспорте аммиака
Москва и Киев ведут переговоры о возобновлении экспорта российского аммиака через Украину и обмене военопленными, рассказали источники Reuters. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает о таких переговорах
Фото: Архип Верещагин / ТАСС
Фото: Архип Верещагин / ТАСС

На прошлой неделе представители России и Украины встретились в Объединенных Арабских Эмиратах, чтобы обсудить возможность обмена военнопленными и возобновление экспорта российского аммиака, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Переговоры состоялись 17 ноября в Абу-Даби. По данным агентства, представители делегаций Киева и Москвы обсуждали возобновление экспорта российского аммиака, который используют для производства удобрений, через украинские порты именно в увязке с обменом большого количества военнопленных. Источники агентства сообщали, что целью переговоров является снятие препятствий для глобальных поставок продуктов.

Источники агентства сообщили, что представители ООН на переговорах не присутствовали, хотя эта организация играет ведущую роль в переговорах о поставках продовольствия из украинских портов.

Посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил Reuters, что «освобождение наших военнопленных является частью переговоров об открытии экспорта российского аммиака». Однако Боднар сказал, что ему неизвестно, состоялась ли встреча в ОАЭ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему о таких переговорах «вообще ничего не известно», сообщил корреспондент РБК. «Ничего не могу сказать. В первый раз об этом слышу», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, идут ли такие переговоры.

Абу-Даби «твердо привержен делу поддержания открытых каналов связи, поощрения диалога и поддержки дипломатии для прекращения войны в Украине», — сообщила Лана Нуссейбе, помощник министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ. По ее словам, коллективная ответственность состоит в том, чтобы «устранять препятствия на пути таких процессов».

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РБК направил запрос в департамент информации и печати МИД России.

Аммиак является ключевым компонентом удобрений. До ввода войск на Украину на долю России приходилось 20% перевозимого морем аммиака, сообщала исследовательская компания ICIS. В день начала спецоперации один из крупнейших российских производителей удобрений «Тольяттиазот» приостановил экспорт аммиака. Позже руководство ООН не раз поднимало проблему нехватки удобрений на мировом рынке.

Трубопровод, предназначенный для перекачки аммиака по территории России и Украины, идет из Тольятти в порт Южный рядом с Одессой, откуда химикат морем отправляется на мировые рынки.

Экспорт аммиака ранее не был частью продления соглашения о зерновом коридоре, поддерживаемого ООН, по которому организован экспорт продовольствия из Украины, хотя об идее ООН надавить на Киев и Москву, чтобы они заключили сделку по транзиту аммиака, Financial Times писала еще в середине сентября. По данным газеты, в ООН рассчитывают, что это поможет снизить цены на удобрения и укрепить приверженность Кремля зерновой сделке. В ООН факт переговоров подтверждали.

Президент России Владимир Путин на встрече с основателем «Уралхима» Дмитрием Мазепиным 23 ноября обещал обсудить с ООН вопрос о возобновлении поставок аммиака по маршруту Тольятти — Одесса.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что против транзита российского аммиака, и выражал готовность пойти на этот шаг только в случае возвращения украинских пленных в формате «все на всех».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда назвал идею об освобождении украинских военнопленных в обмен на запуск аммиакопровода неуместной. «Разве люди и аммиак — это одно и то же?» — говорил Песков, отвечая на вопрос, может ли Кремль рассмотреть такую идею.

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