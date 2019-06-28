Встреча Путина и Трампа на G20 в Осаке. Главное

Встреча Путина и Трампа на G20 в Осаке. Главное

28 июня 2019 года на полях саммита G20 в Осаке (Япония) прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она продлилась больше часа

Владимир Путин и Дональд Трамп (слева направо) (Фото: Susan Walsh / AP)

Итоги встречи

Оба президента согласились, что улучшение отношений между Россией и США — в интересах мирового сообщества.

Среди тем встречи были Иран, Украина, Сирия и Венесуэла.

Россия и США договорились продолжить обсуждение контроля над вооружениями. Соединенные Штаты надеются, что в дальнейшем к переговорам по этому вопросу присоединится Китай.

Владимир Путин пригласил Дональда Трампа в Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне. По словам помощника президента Юрия Ушакова, Трамп отреагировал позитивно.

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