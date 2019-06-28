Саммит G20 в Осаке , 12:26
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Встреча Путина и Трампа на G20 в Осаке. Главное
28 июня 2019 года на полях саммита G20 в Осаке (Япония) прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она продлилась больше часа
Владимир Путин и Дональд Трамп (слева направо)
Итоги встречи
- Оба президента согласились, что улучшение отношений между Россией и США — в интересах мирового сообщества.
- Среди тем встречи были Иран, Украина, Сирия и Венесуэла.
- Россия и США договорились продолжить обсуждение контроля над вооружениями. Соединенные Штаты надеются, что в дальнейшем к переговорам по этому вопросу присоединится Китай.
- Владимир Путин пригласил Дональда Трампа в Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне. По словам помощника президента Юрия Ушакова, Трамп отреагировал позитивно.
Как это было
- Встреча в Осаке началась в 14:00 по местному времени (08:00 мск). Беседа продлилась полтора часа.
- Лидеры России и США общались в присутствии делегаций. С российской стороны присутствовали помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. От США на встрече были госсекретарь Майк Помпео, помощник главы Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон, министр финансов Стивен Мнучин и дочь президента Иванка Трамп со своим мужем Джаредом Кушнером.