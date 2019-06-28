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BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Alibaba $220 (+28,47%) прогноз Stifel к 16.05.20
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Саммит G20 в Осаке ,  
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Переговоры Путина и Трампа в Осаке. Фоторепортаж
Владимир Путин и Дональд Трамп провели 28 июня переговоры в Осаке в рамках саммита G20. Встреча продлилась 1,5 часа. До этого президенты виделись дважды, в 2017 и 2018 годах. Как прошла встреча в Японии — в фоторепортаже РБК
Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin via Reuters
Президенты встретились в 14:00 по местному времени (08:00 мск), как и было запланировано ранее
Фото: Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
В начале встречи, отвечая на вопрос журналистов о вмешательстве России в американские выборы, Трамп погрозил Путину пальцем
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Президент США назвал отношения с лидером России очень хорошими
Фото: Susan Walsh / AP
Переговоры продлились 1,5 часа. Ранее президенты проводили подобные встречи дважды: они проговорили более двух часов в рамках саммита G20 в Гамбурге в 2017-м и столько же на саммите в Хельсинки в прошлом году
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Путин и Трамп обсудили международную повестку, среди тем были Сирия, Венесуэла, Украина и Иран. Они также затронули вопрос контроля над вооружениями
Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin via Reuters
На встрече президентов присутствовали делегации обеих стран. Слева направо в составе делегации России: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, глава МИДа Сергей Лавров. Слева направо в составе делегации США: госсекретарь Майкл Помпео, глава Минфина Стивен Мнучин, и.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвейни, советник президента по нацбезопасности Джон Болтон
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Путин и Трамп согласились, что улучшение отношений между двумя странами будет в интересах международного сообщества
Теги: мультимедиа, Дональд Трамп, Владимир Путин, G20
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