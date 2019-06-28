Переговоры Путина и Трампа в Осаке. Фоторепортаж

Владимир Путин и Дональд Трамп провели 28 июня переговоры в Осаке в рамках саммита G20. Встреча продлилась 1,5 часа. До этого президенты виделись дважды, в 2017 и 2018 годах. Как прошла встреча в Японии — в фоторепортаже РБК

Президенты встретились в 14:00 по местному времени (08:00 мск), как и было запланировано ранее В начале встречи, отвечая на вопрос журналистов о вмешательстве России в американские выборы, Трамп погрозил Путину пальцем Президент США назвал отношения с лидером России очень хорошими Переговоры продлились 1,5 часа. Ранее президенты проводили подобные встречи дважды: они проговорили более двух часов в рамках саммита G20 в Гамбурге в 2017-м и столько же на саммите в Хельсинки в прошлом году Путин и Трамп обсудили международную повестку, среди тем были Сирия, Венесуэла, Украина и Иран. Они также затронули вопрос контроля над вооружениями На встрече президентов присутствовали делегации обеих стран. Слева направо в составе делегации России: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, глава МИДа Сергей Лавров. Слева направо в составе делегации США: госсекретарь Майкл Помпео, глава Минфина Стивен Мнучин, и.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвейни, советник президента по нацбезопасности Джон Болтон Путин и Трамп согласились , что улучшение отношений между двумя странами будет в интересах международного сообщества