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Встреча Путина и Трампа в Осаке продлилась полтора часа

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в японской Осаке завершились, передает «РИА Новости». Встреча продлилась 1,5 часа.

Изначально Кремль на переговоры отводился час, говорил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Белый дом — полтора часа.

Встреча стартовала в 14:00 по местному времени (8:00 мск). На ней от российской делегации присутствовали Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава МИДа Сергей Лавров и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. От американской стороны — госсекретарь США Майк Помпео, помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон, глава минфина Стив Мнучин, а также дочь и зять американского лидера Иванка Трамп и Джаред Кушнер.

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Белый дом сообщил об итогах встречи Трампа с Путиным

Переговоры Путина и Трампа прошли в первый день саммита G20, в перерывах между заседаниями. До открытия форума и начала церемонии фотографирования президенты успели коротко побеседовать.

По итогам переговоров в Белом доме заявили, что на встрече президенты отметили важность улучшения двусторонних отношений для мирового сообщества., обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле, Иране и на Украине.

Теги: Дональд Трамп, Владимир Путин, G20
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