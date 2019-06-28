Встреча Путина и Трампа в Осаке продлилась полтора часа

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в японской Осаке завершились, передает «РИА Новости». Встреча продлилась 1,5 часа.

Изначально Кремль на переговоры отводился час, говорил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Белый дом — полтора часа.

Встреча стартовала в 14:00 по местному времени (8:00 мск). На ней от российской делегации присутствовали Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава МИДа Сергей Лавров и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. От американской стороны — госсекретарь США Майк Помпео, помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон, глава минфина Стив Мнучин, а также дочь и зять американского лидера Иванка Трамп и Джаред Кушнер.

Переговоры Путина и Трампа прошли в первый день саммита G20, в перерывах между заседаниями. До открытия форума и начала церемонии фотографирования президенты успели коротко побеседовать.