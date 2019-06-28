Путин пригласил Трампа на празднование 75-летия Победы

Лидер США отреагировал на это позитивно. На параде в минувшем мае из иностранных лидеров присутствовал только первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В Кремле объясняли это некруглой датой

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Михаил Климентьев / Reuters)

Президент Владимир Путин пригласил американского лидера Дональда Трампа посетить Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков в эфире «России 24» из Осаки, где прошла встреча между Путиным и Трампом. По его словам, президент США отреагировал позитивно.

На параде в мае 2019 года из иностранных лидеров присутствовал только первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В Кремле объясняли это некруглой датой и указывали, что в 2020 году на 75-летие Победы будут приглашены лидеры иностранных государств.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что ничего особенного в отказе от направления лидерам других стран специальных приглашений на празднование Дня Победы в Москве нет. «Это не уникальная ситуация. Собственно, каких-то специальных приглашений не было и в прошлом году», — сказал он. По словам Пескова, иностранные лидеры обычно целенаправленно приглашаются только на юбилейные мероприятия. В 2018 году участие в параде Победы в Москве принимали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр Вучич.