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Политика ,  
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Путин и Трамп обсудили в Осаке ситуацию с украинскими моряками

Президент России Владимир Путин на встрече с американским лидером Дональдом Трампом дал необходимые разъяснения по вопросу освобождения украинских моряков. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, инициатором обсуждения этой темы стал президент США. «Эта тема затрагивалась, она ставилась президентом Трампом. Президент Путин дал необходимые разъяснения», — сообщил Песков.

Кроме того он отметил, что Трамп выражал намерение улучшить торгово-экономическое сотрудничество двух стран. Москва заметила «желание президента США выправить плачевное положение дел в торгово-экономическом сотрудничестве», уточнил представитель Кремля. «В целом мы констатируем намерение продолжать диалог на высшем уровне», — резюмировал Песков.

Фотогалерея 
Переговоры Путина и Трампа в Осаке. Фоторепортаж

С просьбой отпустить 24 украинских моряка, задержанных в Керченском проливе, к Путину ранее обратилась премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. «Действия России на Украине вызывают глубокое беспокойство, условием любого прогресса является деэскалация конфликта», — говорится в заявлении по итогам встречи Мэй с российским лидером в Осаке.

ФСБ задержала украинских моряков 25 ноября в районе Керченского пролива. Два катера и буксир без разрешения вошли в территориальные воды России в Черном море и продолжали движение, несмотря на предупреждения.

Экипажи обвинили в незаконном пересечении границы России (ч. 3 ст. 322 УК). В апреле Лефортовский районный суд продлил до 24 июля арест украинских моряков.

Теги: Владимир Путин, Дональд Трамп, Керченский пролив
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