Путин и Трамп обсудили в Осаке ситуацию с украинскими моряками

Путин и Трамп обсудили в Осаке ситуацию с украинскими моряками

Президент России Владимир Путин на встрече с американским лидером Дональдом Трампом дал необходимые разъяснения по вопросу освобождения украинских моряков. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, инициатором обсуждения этой темы стал президент США. «Эта тема затрагивалась, она ставилась президентом Трампом. Президент Путин дал необходимые разъяснения», — сообщил Песков.

Кроме того он отметил, что Трамп выражал намерение улучшить торгово-экономическое сотрудничество двух стран. Москва заметила «желание президента США выправить плачевное положение дел в торгово-экономическом сотрудничестве», уточнил представитель Кремля. «В целом мы констатируем намерение продолжать диалог на высшем уровне», — резюмировал Песков.

С просьбой отпустить 24 украинских моряка, задержанных в Керченском проливе, к Путину ранее обратилась премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. «Действия России на Украине вызывают глубокое беспокойство, условием любого прогресса является деэскалация конфликта», — говорится в заявлении по итогам встречи Мэй с российским лидером в Осаке.