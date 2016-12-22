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Трамп отменил встречу с Путиным в Буэнос-Айресе
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Трамп отменил встречу с Путиным в Буэнос-Айресе
Конфликт в Азовском море, 19:37
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Трамп отменил встречу с Путиным в Буэнос-Айресе
Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с Владимиром Путиным в рамках саммита G-20 в Аргентине
Дональд Трамп (Фото: Eric Thayer / Reuters)

Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным в Буэнос-Айресе, сообщил глава США в своем Twitter. ​Свое решение он объяснил тем, что задержанные Россией в Черном море моряки и корабли до сих пор не возвращены Украине.

При этом Трамп выразил надежду на плодотворную встречу с Путиным после того, как нынешняя ситуация будет урегулирована.

Заявление Трампа появилось через короткое время после его предыдущего выступления перед журналистами, в ходе которого он заявил, что думал об отмене встрече с Путиным, но в итоге решил встретиться с российским президентом на полях G-20 в Буэнос-Айресе. При этом глава США допустил, что в самолете изучит полный доклад об инциденте в Черном море, после чего примет окончательное решение, сообщало агентство Bloomberg.

В своем Twitter Трамп не уточнил, читал ли он в итоге доклад перед решением не встречаться с российским президентом.

Днем 29 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Вашингтоне подтвердили встречу двух лидеров в Аргентине. По его словам, они намеревались обсудить двухсторонние отношения, темы стратегической безопасности и разоруженческой тематики и региональных конфликтов. «Нам необязательно соглашаться по всем вопросам, да ​это, пожалуй, и невозможно, но нам обязательно надо разговаривать. Это в интересах не только наших двух стран, это в интересах всего мира», — сказал он.

26 ноября, через день после инцидента с участием российских и украинских военных кораблей в Керченском проливе, Трамп заявил, что это ему «не нравится». Он добавил, что призвал европейских лидеров принять участие в обсуждении ситуации.

Инцидент в Черном море произошел 25 ноября. Согласно украинской версии, Киев заранее уведомил российскую сторону о переходе кораблей из Одессы в Мариуполь. В свою очередь, в ФСБ заявили, что корабли шли без разрешения на проход в Азовское море. В результате пограничные катера ФСБ не пропустили украинские корабли, обстреляли их, задержали и перевели в Керчь.

В настоящее время украинские экипажи арестованы на два месяца, корабли ВМС Украины (два катера и буксир) находятся в порту Керчи.

Автор: Артем Филипенок.
Теги: Дональд Трамп , Аргентина
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