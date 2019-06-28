В Осаке началась встреча Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали встречу на полях саммита G20 в Осаке, сообщает «РИА Новости».

Как ранее говорил помощник российского президента Юрий Ушаков, переговоры продлятся около часа. На них стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине, а также иранскую проблему. В Белом доме на переговоры лидеров отвели полтора часа.

Перед встречей Трамп выразил надежду на «отличный разговор» с российским лидером. Он отметил, что ожидает интересной дискуссии и добавил, что среди тем, которые он намерен обсудить с Путиным, есть вопросы торговли и разоружения.

«Не могу не согласиться с господином президентом [США], нам есть о чем поговорить», — заявил Путин, сообщает ТАСС. Российский президент отметил, что давно не виделся с Трампом. «Правда, наши сотрудники работали и дали нам хорошую возможность продолжить то, о чем мы договаривались в Хельсинки», — подчеркнул Путин.