Трамп сравнил обстановку во время встречи с Путиным с вручением «Оскара»

Трамп сравнил обстановку во время встречи с Путиным с вручением «Оскара»

Во время общения президентов с прессой журналисты выкрикивали вопросы и громко вели прямые включения, из-за чего в зале стоял шум, мешавший Путину и Трампу слышать друг друга. «Как на премии академии», — сказал американский лидер

Дональд Трамп (Фото: Lukas Coch / EPA / ТАСС)

Президент США Дональд Трамп на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в японской Осаке на саммите G20 заявил, что обстановка вокруг них была похожа на церемонию вручения премии «Оскар». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента.

На встрече с журналистами представители американских и российских СМИ выкрикивали вопросы президентам двух стран, нарушая тем самым протокол, а также громко вели прямые трансляции. Из-за этого в помещении был гул, который мешал лидерам слышать друг друга.

«Как на премии академии. Очень глупо», — сказал Трамп Путину.

Встреча Путина и Трампа прошла в пятницу, 28 июня, на полях саммита. Президенты общались на протяжении почти полутора часов. В переговорах участвовали помощник российского лидера Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава МИДа Сергей Лавров и первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. Американскую делегацию составили госсекретарь Майкл Помпео, помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон, глава Минфина Стив Мнучин, а также дочь и зять президента Иванка Трамп и Джаред Кушнер.