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VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
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Саммит G20 в Осаке ,  
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Трамп сравнил обстановку во время встречи с Путиным с вручением «Оскара»
Во время общения президентов с прессой журналисты выкрикивали вопросы и громко вели прямые включения, из-за чего в зале стоял шум, мешавший Путину и Трампу слышать друг друга. «Как на премии академии», — сказал американский лидер
Дональд Трамп (Фото: Lukas Coch / EPA / ТАСС)

Президент США Дональд Трамп на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в японской Осаке на саммите G20 заявил, что обстановка вокруг них была похожа на церемонию вручения премии «Оскар». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента.

На встрече с журналистами представители американских и российских СМИ выкрикивали вопросы президентам двух стран, нарушая тем самым протокол, а также громко вели прямые трансляции. Из-за этого в помещении был гул, который мешал лидерам слышать друг друга.

«Как на премии академии. Очень глупо», — сказал Трамп Путину.

Фотогалерея 
Переговоры Путина и Трампа в Осаке. Фоторепортаж

Встреча Путина и Трампа прошла в пятницу, 28 июня, на полях саммита. Президенты общались на протяжении почти полутора часов. В переговорах участвовали помощник российского лидера Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава МИДа Сергей Лавров и первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. Американскую делегацию составили госсекретарь Майкл Помпео, помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон, глава Минфина Стив Мнучин, а также дочь и зять президента Иванка Трамп и Джаред Кушнер.

Это первая в этом году личная встреча двух президентов. В последний раз они проводили переговоры в июле 2018 года в Хельсинки. Встреча в Осаке прошла в первый же день саммита, в перерыве между заседаниями. По итогам переговоров в Белом доме заявили, что президенты отметили важность улучшения отношений Москвы и Вашингтона для всего мирового сообщества, обсудили международную повестку, в частности ситуации в Сирии, Венесуэле, Иране и на Украине. Лидеры также подтвердили планы продолжать переговоры по модели контроля над вооружениями.

Автор: Анна Трунина
Теги: саммит G20, Япония, Владимир Путин, Дональд Трамп
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